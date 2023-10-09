Samsung Galaxy Tab A9+ özellikleri de belli oldu

Samsung Galaxy Tab A9 Plus özellikleri ve fiyatı
- 11 inçlik 1200x1920 piksel IPS LCD
- Snapdragon 695 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 7040mAh batarya, 15W
- Wi-Fi versiyon 252$
- LTE versiyon 276$
Samsung Galaxy Tab A9+ biraz daha giriş seviyesinin üzerine konumlanan bir tablet modeli. Ekranda 90Hz tazeleme hızı, daha iyi ön kamera, daha yüksek çözünürlük, daha büyük batarya en önemli artıları arasında. Samsung Galaxy Tab A9 ve Galaxy Tab A9+ modelleri ilk etapta Hindistan’da piyasaya sürüldü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.