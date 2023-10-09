Samsung Galaxy Tab A9+ özellikleri de belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab A9 tablet modelinde sonra biraz daha orta seviyeye yönelecek olan Samsung Galaxy Tab A9 Plus modeli fiyatına göre kullanıcıyı tatmin edebilecek özelliklerle geliyor.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus özellikleri ve fiyatı

11 inçlik 1200x1920 piksel IPS LCD

Snapdragon 695 yonga seti

8GB RAM

128GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

7040mAh batarya, 15W

Wi-Fi versiyon 252$

LTE versiyon 276$

Samsung Galaxy Tab A9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Tab A9+ biraz daha giriş seviyesinin üzerine konumlanan bir tablet modeli. Ekranda 90Hz tazeleme hızı, daha iyi ön kamera, daha yüksek çözünürlük, daha büyük batarya en önemli artıları arasında. Samsung Galaxy Tab A9 ve Galaxy Tab A9+ modelleri ilk etapta Hindistan’da piyasaya sürüldü.

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Samsung Galaxy Tab A9 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı