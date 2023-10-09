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    Samsung Galaxy Tab A9+ özellikleri de belli oldu

    Samsung Galaxy Tab A9 Plus tablet modelinde 11 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 8MP arka kamera, 15W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor
    Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Tab A9 tablet modelinde sonra biraz daha orta seviyeye yönelecek olan Samsung Galaxy Tab A9 Plus modeli fiyatına göre kullanıcıyı tatmin edebilecek özelliklerle geliyor.

    Samsung Galaxy Tab A9 Plus özellikleri ve fiyatı

    • 11 inçlik 1200x1920 piksel IPS LCD
    • Snapdragon 695 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 7040mAh batarya, 15W
    • Wi-Fi versiyon 252$
    • LTE versiyon 276$

    Samsung Galaxy Tab A9+ biraz daha giriş seviyesinin üzerine konumlanan bir tablet modeli. Ekranda 90Hz tazeleme hızı, daha iyi ön kamera, daha yüksek çözünürlük, daha büyük batarya en önemli artıları arasında. Samsung Galaxy Tab A9 ve Galaxy Tab A9+ modelleri ilk etapta Hindistan’da piyasaya sürüldü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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