Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, 10 Temmuz'da yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasından Galaxy Z Flip 6'nın selefi Z Flip 5, 8GB RAM'e sahipti. Ancak yakın bir zamanda Geekbench'te listelenen Galaxy Z Flip 6, listeye göre selefine kıyasla önemli bir yükseltme alacak.

Samsung Galaxy S24 FE'nin tasarımı sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Galaxy Z Flip 6'nın ABD versiyonu 12 GB RAM'e sahip olacak

Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 2274, çok çekirdekte 7154 skorunu elde eden Galaxy Z Flip 6'nın ABD versiyonu, listeye göre 12GB RAM ile gelecek. Ancak bu versiyonun hangi pazarlara sunulacağı henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör Cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak Galaxy Z Flip 6, yazılım tarafında Android 14 ve One UI 6.1.1 önceden yüklenmiş olarak gelecek. 120 Hz yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED 2X ekran ile donatılacak cihaz, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Flip 6'nın RAM yükseltmesi alacağı onaylandı