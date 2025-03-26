Galaxy S25'in bir yapay zeka özelliği daha eski modellere geliyor

Ses silme aracı Galaxy S24 serisine geliyor
Ses silme aracı, videolardan istenmeyen arka plan gürültüsünü kaldırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir araç. Videodaki farklı sesleri ayırabiliyor; böylece arka planda konuşan insanlar veya gürültüler gibi dikkat dağıtıcı sesleri çıkarırken önemli sesleri koruyor. Bu, videodaki ana seslerin daha net duyulmasını sağlıyor.
Şu anda Audio Eraser özelliği yalnızca Galaxy S25 serisinde mevcut. Ancak, One UI 7 ile Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6’da da kullanılabilecek. Ses Silici özelliğini kullanmak için;
- Samsung Galeri uygulamasını açın
- Galaxy AI seçeneğine dokunun
- Ses Silici (Audio Eraser) çıktığında, sesi analiz etmeye başlamak için Tamam’a dokunun
- Hazır olduğunda sesi istediğiniz gibi ayarlamak ve özelleştirmek için farklı seçenekler çıkacak
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