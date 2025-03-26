Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25'in bir yapay zeka özelliği daha eski modellere geliyor

    Samsung, yakın zamanda Galaxy S24 serisiyle birlikte Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 için yeni One UI 7 beta sürümü yayınladı. Galaxy S25 serisiyle tanıtılan bir yapay zeka özelliği daha geliyor.
    One UI 7 Audio Eraser ses silme aracı Galaxy S24 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Nisan başından itibaren Galaxy S24 serisinden başlayarak One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başlayacak. Şirket, bu arada beta güncellemelere devam edecek. Galaxy S24 için yayınlanan yeni One UI 7 beta sürümü, şu anda Galaxy S25’de kullanılabilen “Audio Eraser” adlı yapay zeka özelliğinin geleceğini doğruladı.

    Ses silme aracı Galaxy S24 serisine geliyor

    Ses silme aracı, videolardan istenmeyen arka plan gürültüsünü kaldırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir araç. Videodaki farklı sesleri ayırabiliyor; böylece arka planda konuşan insanlar veya gürültüler gibi dikkat dağıtıcı sesleri çıkarırken önemli sesleri koruyor. Bu, videodaki ana seslerin daha net duyulmasını sağlıyor.

    Şu anda Audio Eraser özelliği yalnızca Galaxy S25 serisinde mevcut. Ancak, One UI 7 ile Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6’da da kullanılabilecek. Ses Silici özelliğini kullanmak için;

    1. Samsung Galeri uygulamasını açın
    2. Galaxy AI seçeneğine dokunun
    3. Ses Silici (Audio Eraser) çıktığında, sesi analiz etmeye başlamak için Tamam’a dokunun
    4. Hazır olduğunda sesi istediğiniz gibi ayarlamak ve özelleştirmek için farklı seçenekler çıkacak

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pavyona giden erkek psikolojisi s tronic dsg mi dik duramıyorum megane 1.5 dci touch yorumlar calypso çeviri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum