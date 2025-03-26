2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Nisan başından itibaren Galaxy S24 serisinden başlayarak One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başlayacak. Şirket, bu arada beta güncellemelere devam edecek. Galaxy S24 için yayınlanan yeni One UI 7 beta sürümü, şu anda Galaxy S25’de kullanılabilen “Audio Eraser” adlı yapay zeka özelliğinin geleceğini doğruladı.

Samsung duyurdu: One UI 7 eski modellere ne zaman gelecek? 12 sa. önce eklendi

Ses silme aracı Galaxy S24 serisine geliyor

Ses silme aracı, videolardan istenmeyen arka plan gürültüsünü kaldırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir araç. Videodaki farklı sesleri ayırabiliyor; böylece arka planda konuşan insanlar veya gürültüler gibi dikkat dağıtıcı sesleri çıkarırken önemli sesleri koruyor. Bu, videodaki ana seslerin daha net duyulmasını sağlıyor.

Şu anda Audio Eraser özelliği yalnızca Galaxy S25 serisinde mevcut. Ancak, One UI 7 ile Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6’da da kullanılabilecek. Ses Silici özelliğini kullanmak için;

Samsung Galeri uygulamasını açın Galaxy AI seçeneğine dokunun Ses Silici (Audio Eraser) çıktığında, sesi analiz etmeye başlamak için Tamam’a dokunun Hazır olduğunda sesi istediğiniz gibi ayarlamak ve özelleştirmek için farklı seçenekler çıkacak

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Galaxy S25'in bir yapay zeka özelliği daha eski modellere geliyor