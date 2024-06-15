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    Samsung Galaxy S24 FE'nin tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    Galaxy S24 serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy S24 FE'nin tasarımını ortaya çıkaran render görüntüler sızdırıldı. İşte cihazın muhtemel tasarımı ve beklenen özellikleri:
    Samsung Galaxy S24 FE'nin tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde Galaxy S24 serisinin yeni üyesi Galaxy S24 FE üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı bir rapor ise cihazın render görüntülerini ortaya çıkararak cihaza ilk bakışı atmamıza olanak sağladı. 

    İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin muhtemel tasarımı:

    Görünüş itibariyle Galaxy S24 FE, serinin diğer üyelerinden Galaxy S24 ve Galaxy S24+' a çok benzemekte. Render görüntülerinde siyah ve yeşil renk seçeneklerinin görüntülendiği cihaz, düz bir tasarıma ve arka tarafında üç kameradan oluşan bir modüle sahip olacak. Ayrıca görüntülere göre çerçeveler, muhtemelen alüminyumdan oluışacak.

    Samsung Galaxy S24 FE'nin tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak 6,65 inç AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, yaklaşık 162 x 77,3 x 8 mm boyutlarında olacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile eşleştirilmiş Exynos 2400 yonga setinden güç alacak cihaz, bazı pazarlarda Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile piyasaya sürülebilir.

    50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumu ile donatılması beklenen cihaz, son olarak 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj destekli 4.500mAh bataryadan güç alması kuvvetle muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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