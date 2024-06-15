Samsung Galaxy S24 FE'nin tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde Galaxy S24 serisinin yeni üyesi Galaxy S24 FE üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı bir rapor ise cihazın render görüntülerini ortaya çıkararak cihaza ilk bakışı atmamıza olanak sağladı.

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İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin muhtemel tasarımı:

Görünüş itibariyle Galaxy S24 FE, serinin diğer üyelerinden Galaxy S24 ve Galaxy S24+' a çok benzemekte. Render görüntülerinde siyah ve yeşil renk seçeneklerinin görüntülendiği cihaz, düz bir tasarıma ve arka tarafında üç kameradan oluşan bir modüle sahip olacak. Ayrıca görüntülere göre çerçeveler, muhtemelen alüminyumdan oluışacak.

Tam Boyutta Gör Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak 6,65 inç AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, yaklaşık 162 x 77,3 x 8 mm boyutlarında olacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile eşleştirilmiş Exynos 2400 yonga setinden güç alacak cihaz, bazı pazarlarda Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile piyasaya sürülebilir.

50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumu ile donatılması beklenen cihaz, son olarak 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj destekli 4.500mAh bataryadan güç alması kuvvetle muhtemel.

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