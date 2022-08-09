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Samsung çok kısa bir süre içerisinde yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü tanıtacak. Lansman için geri sayıma geçilirken şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı ilk katlanabilir tablet hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Naver internet sitesinin haberine göre Güney Koreli teknoloji devi üzerinde çalıştığı katlanabilir tableti önümüzdeki yıl Galaxy S23 serisi ile çıkış yapması beklenen Galaxy Tab S9 ile birlikte piyasaya sürecek. Zaman dilimi olarak Ocak-Şubat 2023 işaret ediliyor.

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Katlanabilir cihaz kategorisini yaygınlaştıracak

Samsung daha önce katlanabilir cihazları popüler hale getireceğini söylemişti. Şirket şu anda Fold ve Flip telefonlara ek olarak katlanabilir Galaxy tabletler üzerinde de çalışıyor. Samsung'un yaklaşık on yıldır katlanabilir ekran teknolojisi geliştirdiğini biliyoruz.

Güney Koreli firma 10 Ağustos'ta Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü tanıtmak için büyük bir Galaxy Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapacak. Söz konusu cihazların katlanabilir telefonlar için yeni bir standart belirlemesi bekleniyor. Tüm detayları yarın hep birlikte öğreneceğiz.

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Samsung'un ilk katlanabilir tableti 2023'ün başlarında gelebilir