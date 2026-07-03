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    Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8, Flip 8, Watch Ultra 2 ve Watch 9 Avrupa fiyatları sızdırıldı: Fiyatlar artıyor

    Samsung'un yakında tanıtması beklenen yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Şirket, yeni ürünlerinde dikkat çekici fiyat artışlarına hazırlanıyor.

    Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 ve Flip 8 Avrupa fiyatları sızdı
    Samsung'un 22 Temmuz 2026'da tanıtması beklenen yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre şirket, Galaxy Z Fold 8 serisi, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Watch 9 ailesinde dikkat çekici fiyat artışlarına hazırlanıyor.

    Sızdırılan bilgilere göre en büyük zamlar depolama kapasitesi yüksek modellerde görülecek. Özellikle Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 1 TB depolamalı versiyonu, selefine kıyasla 280 euro daha pahalı olacak.

    Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatları

    Samsung'un katlanabilir telefon serisinin en üst modeli olarak konumlandırılan Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın başlangıç fiyatı 2.199 euro olacak. Bu rakam, önceki nesle göre 100 euroluk bir artış anlamına geliyor.

    • Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB: 2.199 euro (+100 euro)
    • Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB: 2.399 euro (+180 euro)
    • Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 TB: 2.799 euro (+280 euro)

    Yeni Galaxy Z Fold 8 daha uygun fiyatla gelecek

    Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 ve Flip 8 Avrupa fiyatları sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu yıl ilk kez tanıtacağı belirtilen standart Galaxy Z Fold 8 modeli ise daha geniş gövde tasarımıyla gelecek. Ultra modeline kıyasla bazı kamera ve donanım özelliklerinden feragat eden cihazın daha düşük fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor. Galaxy Z Fold 8'in Avrupa fiyatları şu şekilde olacak:
    • Galaxy Z Fold 8 256 GB: 1.999 euro
    • Galaxy Z Fold 8 512 GB: 2.199 euro
    • Galaxy Z Fold 8 1 TB: 2.599 euro

    Galaxy Z Flip 8 de zamlanıyor

    Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 ve Flip 8 Avrupa fiyatları sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8 de fiyat artışından nasibini alacak. Cihazın giriş seviyesi versiyonu 1.299 eurodan satışa çıkacak.
    • Galaxy Z Flip 8 256 GB: 1.299 euro (+100 euro)
    • Galaxy Z Flip 8 512 GB: 1.499 euro (+180 euro)

    Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 fiyatları

    Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 ve Flip 8 Avrupa fiyatları sızdı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Galaxy Watch modellerinde de fiyat artışı dikkat çekiyor. Galaxy Watch 9'un Bluetooth destekli 40 mm versiyonu 409 eurodan başlayacak. Sızdırılan fiyatlar şöyle:
    • Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth: 409 euro (+40 euro)
    • Galaxy Watch 9 40 mm LTE: 459 euro (+50 euro)
    • Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth: 439 euro (+30 euro)
    • Galaxy Watch 9 44 mm LTE: 489 euro (+30 euro)

    Öte yandan yalnızca LTE bağlantısıyla satışa sunulacağı belirtilen Galaxy Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 749 euro olacak. Böylece yeni model, önceki nesilden 50 euro daha pahalıya satılacak.

    Şirketin fiyat artışlarının arkasında artan bileşen ve bellek maliyetlerinin bulunduğu ifade ediliyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

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