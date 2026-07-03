Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8, Flip 8, Watch Ultra 2 ve Watch 9 Avrupa fiyatları sızdırıldı: Fiyatlar artıyor

Sızdırılan bilgilere göre en büyük zamlar depolama kapasitesi yüksek modellerde görülecek. Özellikle Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 1 TB depolamalı versiyonu, selefine kıyasla 280 euro daha pahalı olacak.
Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatları
Samsung'un katlanabilir telefon serisinin en üst modeli olarak konumlandırılan Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın başlangıç fiyatı 2.199 euro olacak. Bu rakam, önceki nesle göre 100 euroluk bir artış anlamına geliyor.
- Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB: 2.199 euro (+100 euro)
- Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB: 2.399 euro (+180 euro)
- Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 TB: 2.799 euro (+280 euro)
Yeni Galaxy Z Fold 8 daha uygun fiyatla gelecek
- Galaxy Z Fold 8 256 GB: 1.999 euro
- Galaxy Z Fold 8 512 GB: 2.199 euro
- Galaxy Z Fold 8 1 TB: 2.599 euro
Galaxy Z Flip 8 de zamlanıyor
- Galaxy Z Flip 8 256 GB: 1.299 euro (+100 euro)
- Galaxy Z Flip 8 512 GB: 1.499 euro (+180 euro)
Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 fiyatları
- Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth: 409 euro (+40 euro)
- Galaxy Watch 9 40 mm LTE: 459 euro (+50 euro)
- Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth: 439 euro (+30 euro)
- Galaxy Watch 9 44 mm LTE: 489 euro (+30 euro)
Öte yandan yalnızca LTE bağlantısıyla satışa sunulacağı belirtilen Galaxy Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 749 euro olacak. Böylece yeni model, önceki nesilden 50 euro daha pahalıya satılacak.
Şirketin fiyat artışlarının arkasında artan bileşen ve bellek maliyetlerinin bulunduğu ifade ediliyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: