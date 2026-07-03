Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8, Flip 8, Watch Ultra 2 ve Watch 9 Avrupa fiyatları sızdırıldı: Fiyatlar artıyor

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Samsung'un 22 Temmuz 2026'da tanıtması beklenen yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre şirket, Galaxy Z Fold 8 serisi, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Watch 9 ailesinde dikkat çekici fiyat artışlarına hazırlanıyor.

Sızdırılan bilgilere göre en büyük zamlar depolama kapasitesi yüksek modellerde görülecek. Özellikle Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 1 TB depolamalı versiyonu, selefine kıyasla 280 euro daha pahalı olacak.

Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatları

Samsung'un katlanabilir telefon serisinin en üst modeli olarak konumlandırılan Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın başlangıç fiyatı 2.199 euro olacak. Bu rakam, önceki nesle göre 100 euroluk bir artış anlamına geliyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB: 2.199 euro (+100 euro)

Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB: 2.399 euro (+180 euro)

Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 TB: 2.799 euro (+280 euro)

Yeni Galaxy Z Fold 8 daha uygun fiyatla gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu yıl ilk kez tanıtacağı belirtilen standart Galaxy Z Fold 8 modeli ise daha geniş gövde tasarımıyla gelecek. Ultra modeline kıyasla bazı kamera ve donanım özelliklerinden feragat eden cihazın daha düşük fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor. Galaxy Z Fold 8'in Avrupa fiyatları şu şekilde olacak:

Galaxy Z Fold 8 256 GB: 1.999 euro

Galaxy Z Fold 8 512 GB: 2.199 euro

Galaxy Z Fold 8 1 TB: 2.599 euro

Galaxy Z Flip 8 de zamlanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8 de fiyat artışından nasibini alacak. Cihazın giriş seviyesi versiyonu 1.299 eurodan satışa çıkacak.

Galaxy Z Flip 8 256 GB: 1.299 euro (+100 euro)

Galaxy Z Flip 8 512 GB: 1.499 euro (+180 euro)

Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 fiyatları

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Galaxy Watch modellerinde de fiyat artışı dikkat çekiyor. Galaxy Watch 9'un Bluetooth destekli 40 mm versiyonu 409 eurodan başlayacak. Sızdırılan fiyatlar şöyle:

Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth: 409 euro (+40 euro)

Galaxy Watch 9 40 mm LTE: 459 euro (+50 euro)

Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth: 439 euro (+30 euro)

Galaxy Watch 9 44 mm LTE: 489 euro (+30 euro)

Öte yandan yalnızca LTE bağlantısıyla satışa sunulacağı belirtilen Galaxy Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 749 euro olacak. Böylece yeni model, önceki nesilden 50 euro daha pahalıya satılacak.

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Şirketin fiyat artışlarının arkasında artan bileşen ve bellek maliyetlerinin bulunduğu ifade ediliyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 ve Flip 8 Avrupa fiyatları sızdı

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