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    Apple, iPhone Ultra ekranı için yalnızca Samsung'a güveniyor

    Apple'ın ilk katlanabilir telefonu bu yıl geliyor. iPhone 18 Pro modellerle birlikte Eylül ayındaki etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone Ultra'nın ekranını yalnızca Samsung sağlayacak.

    apple katlanabilir iphone ultra samsung ekran paneli
    Apple’ın Samsung ile katlanabilir ekran panelleri üretimi konusunda anlaşma imzaladığı söyleniyor. Katlanabilir iPhone'un ilk sevkiyatı yaklaşık 3 milyon adet olarak belirlendi ve bu rakamın iki şirket arasındaki özel tedarikçi anlaşması kapsamında önümüzdeki üç yıl boyunca sürmesi bekleniyor. Peki, neden Samsung?

    Samsung, pazarın lideri

    Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında lider konumda. Yan kuruluşu Samsung Display, yeni ekran teknolojileriyle yenilik yapmaya devam ediyor. CES 2026'da şirket, katlanabilir akıllı telefonlardaki en büyük estetik ve kullanıcı deneyimi sorununu çözen gelişmiş kırışıksız katlanabilir ekranını sergiledi. Bu, katlanır telefonda hiç kırışıklık yokmuş hissi veriyor.

    10 milyon üretim hedefi

    Başka hiçbir şirket bu teknolojiyi üretim hattından çıkaramadı, çünkü katlanma izini ortadan kaldırmakta zorlanıyorlar. Apple, Samsung’un ekran panellerini bir yıl boyunca test ettikten sonra kalite standartlarına uyduğu kararına vardı ve şirkete 3 milyon panel üretmesi için sipariş verdi. Bu ilk tedarik siparişiydi. Yeni bir rapor, Apple'ın ilk nesil katlanabilir telefonundan en az 10 milyon adet üretmeyi planladığını ortaya koyuyor.

    Apple'ın Samsung'a yönelmesinin bir diğer nedeni de istikrarı. İki şirket uzun süredir birlikte çalışıyor ve Apple'ın bileşen talebinin önemli bir parçası haline gelen güvenli bir tedarik zinciri geliştirdiler. Samsung, şirketin alternatiflerinden elde edemediği bir güvence sunuyor.

    Son ve en önemli neden ise, fiyat görüşmelerinde Apple'ın ekran tedarikçisiyle fiyat konusunda pazarlığa oturabilmesi ve Samsung'un bu konuda mükemmel bir tercih olması.

    Bunlar, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone’u için ekran tedarikçisi olarak Samsung'u seçmesinin nedenleri.

    Katlanabilir iPhone özellikleri nasıl olacak?

    Katlanabilir iPhone'un 7.8 inçlik iç ekran ve 5.5 inçlik kapak ekranı, A20 işlemci (C2 modem içeriyor), güç düğmesine yerleştirilmiş Touch ID ve iki arka kameraya sahip olması bekleniyor. Fiyatının ise 2.500 dolardan başlayacağı konuşuluyor. Apple'ın kitap tarzı katlanabilir cihazının iPhone Ultra olarak piyasaya sürülebileceği de belirtiliyor.

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