Galaxy Z Fold'un özel sürümüne ilgi büyük: Samsung, siparişlere yetişemedi!

Galaxy Z Fold SE stokları 10 dakikada tükendi
Galaxy Z Fold SE, 25 Ekim’de satışa sunuldu. Satışlar başladıktan 10 dakika sonra Samsung, mevcut tüm stokların tükendiğini duyurdu. Samsung’un o gün operatörlere cihaz tedarik etmeyi planladığı ancak stok sıkıntısı nedeniyle yapamadığı bildirildi. Samsung, ek stok hazırlamayı ve satışlara devam etmeyi planlıyor ancak belirli bir zaman açıklanmadı.
Bu arada Samsung, satışların geç başlamasının kalite sorunları nedeniyle değil (bu yönde spekülasyonlar çıkmıştı) üretim miktarını değerlendirmek ve piyasaya sürülecek miktara karar vermek için gereken zamandan kaynaklandığını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu