Galaxy Z Fold'un özel sürümüne ilgi büyük: Samsung, siparişlere yetişemedi!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra detaylanıyor 2 gün önce eklendi

Galaxy Z Fold SE stokları 10 dakikada tükendi

Galaxy Z Fold SE, 25 Ekim’de satışa sunuldu. Satışlar başladıktan 10 dakika sonra Samsung, mevcut tüm stokların tükendiğini duyurdu. Samsung’un o gün operatörlere cihaz tedarik etmeyi planladığı ancak stok sıkıntısı nedeniyle yapamadığı bildirildi. Samsung, ek stok hazırlamayı ve satışlara devam etmeyi planlıyor ancak belirli bir zaman açıklanmadı.

Bu arada Samsung, satışların geç başlamasının kalite sorunları nedeniyle değil (bu yönde spekülasyonlar çıkmıştı) üretim miktarını değerlendirmek ve piyasaya sürülecek miktara karar vermek için gereken zamandan kaynaklandığını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold SE'ye büyük ilgi: Stoklar hemen tükendi!