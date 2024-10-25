Samsung Galaxy S25 Ultra yeni bir AMOLED ekran barındıracak

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Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 için zaman daralırken yeni seride yer alacak telefonların detayları da belli olmaya başladı. Özellikle Galaxy S25 Ultra önemli bir yenilik bizi bekliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra ekranı

Kaynaklara göre Samsung Galaxy S25 Ultra amiral gemisi ekran tarafında önemli değişikliklerle gelecek. Galaxy S24 Ultra modelindeki 6.8 inçlik ekran 6.86 inçe yükselirken parlaklık seviyesi de yüzde 20-30 artışla 3100-3400 nite ulaşacak. Samsung’un yeni geliştirdiği M14 OLED materyalinin bu ekranda kullanılacağı belirtiliyor. Bu sayede renk akıcılığı ve görüş açılarında önemli iyileşmeler olması bekleniyor.

Galaxy S25 serisinin tamamında Snapdragon 8 Elite yer alacak! 2 gün önce eklendi

Galaxy S25 Ultra ile ilgili bilinen diğer sızıntılar is 3nm sürecinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy yonga seti, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj, 8.25mm kalınlık ve daha yuvarlak köşeli kasa tasarımı şeklinde.

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