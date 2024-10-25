Samsung Galaxy S25 Ultra yeni bir AMOLED ekran barındıracak

Samsung Galaxy S25 Ultra ekranı
Kaynaklara göre Samsung Galaxy S25 Ultra amiral gemisi ekran tarafında önemli değişikliklerle gelecek. Galaxy S24 Ultra modelindeki 6.8 inçlik ekran 6.86 inçe yükselirken parlaklık seviyesi de yüzde 20-30 artışla 3100-3400 nite ulaşacak. Samsung’un yeni geliştirdiği M14 OLED materyalinin bu ekranda kullanılacağı belirtiliyor. Bu sayede renk akıcılığı ve görüş açılarında önemli iyileşmeler olması bekleniyor.
Galaxy S25 Ultra ile ilgili bilinen diğer sızıntılar is 3nm sürecinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy yonga seti, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj, 8.25mm kalınlık ve daha yuvarlak köşeli kasa tasarımı şeklinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu