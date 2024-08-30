Samsung Galaxy Z Fold Special Edition'ın 200 MP kamerası doğrulandı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde Galaxy Z Fold serisini genişletmeye hazırlanıyor. Bu haftanın başlarında, Galaxy Z Fold 6'nın daha ince versiyonunun Galaxy Z Fold Special Edition olarak adlandırılacağı ortaya çıkmıştı. Sınırlı sayıda piyasaya sürülmesi beklenen bu katlanabilir telefon, daha büyük ekrana, daha ince bir gövdeye ve daha iyi bir kameraya sahip olması tahmin ediliyor. Yakın zamanlı yeni bir sosyal medya paylaşımı ise telefonun 200 MP kameraya sahip olduğunu iddia etti.

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İşte Samsung Galaxy Z Fold Special Edition'ın beklenen özellikleri:

Display Supply Chain Consultants'tan sektör içeriden Ross Young, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Galaxy Z Fold Special Edition 200 MP birincil kameraya sahip olacağını iddia etti. Ayrıca telefonun katlanabilir OLED ekranı kaplamak için Ultra İnce Cam (UTG) yerine Ultra Katlanabilir Cam (UFG) kullanacağını da açıkladı. Bu tür camların kalınlığı düzensizdir. Yani katlanabilir kısma yakın yerlerde daha ince, diğer alanlar ise daha kalındır.

Ross Young ayrıca Galaxy Z Fold Special Edition'ın çoğu Çin'de, geri kalanının ise Güney Kore'de satılacağını açıkladı. Samsung'un yaklaşan bu amiral gemisi katlanabilir telefonu diğer ülkelerde piyasaya sürülmeyecek. Ayrıca cihaz, paylaşıma göre 6,5 inçlik bir kapak ekrana ve 8 inçlik dahili katlanabilir ekrana sahip olacak.

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Galaxy Z Fold Special Edition'ın 200 MP kamerası doğrulandı