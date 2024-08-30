Samsung Galaxy Z Fold Special Edition'ın 200 MP kamerası doğrulandı

İşte Samsung Galaxy Z Fold Special Edition'ın beklenen özellikleri:
Display Supply Chain Consultants'tan sektör içeriden Ross Young, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Galaxy Z Fold Special Edition 200 MP birincil kameraya sahip olacağını iddia etti. Ayrıca telefonun katlanabilir OLED ekranı kaplamak için Ultra İnce Cam (UTG) yerine Ultra Katlanabilir Cam (UFG) kullanacağını da açıkladı. Bu tür camların kalınlığı düzensizdir. Yani katlanabilir kısma yakın yerlerde daha ince, diğer alanlar ise daha kalındır.
Ross Young ayrıca Galaxy Z Fold Special Edition'ın çoğu Çin'de, geri kalanının ise Güney Kore'de satılacağını açıkladı. Samsung'un yaklaşan bu amiral gemisi katlanabilir telefonu diğer ülkelerde piyasaya sürülmeyecek. Ayrıca cihaz, paylaşıma göre 6,5 inçlik bir kapak ekrana ve 8 inçlik dahili katlanabilir ekrana sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.