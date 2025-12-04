Samsung'un katlanabilir telefon satışları fırladı: Liderliğini pekiştirdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2025’in üçüncü çeyreğinde küresel katlanabilir telefon sevkiyatları %14 artarak şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik seviyeye ulaştı. Toplam akıllı telefon pazarında ise katlabilir telefonların payı %2,5'e ulaştı.

Samsung liderliğini pekiştirdi

Samsung bu dönemde satışlarını %32 arttırarak %64’lük payla açık ara lider konumda yer aldı. Counterpoint Research’ün son raporuna göre Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin yüksek satış rakamları Samsung'un liderliğini pekiştirmesinde büyük rol oynadı.

Tam Boyutta Gör 2025’in üçüncü çeyreğinde küresel katlanabilir telefon pazar payında Samsung’u yaklaşık %15 payla Huawei izlerken, Motorola %7, Honor ise %6 ile ilk dörtte yer aldı. Vivo’nun %4, Xiaomi’nin ise %2’lik payı bulunuyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarının, 2025 yılını yıllık bazda ortalama %15'lik bir büyümeyle kapatması bekleniyor. 2026 yılında pazarın daha belirgin bir büyümeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyümeyi hızlandıracak unsurlar arasında daha sağlam yapılar, cihazların incelmesi ve hafiflemesi, geliştirilmiş menteşe/panel tasarımları ve daha yetenekli yapay zeka odaklı yazılım deneyimleri yer alıyor. 2026'nın ikinci yarısında Apple'ın katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesiyle pazardaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

