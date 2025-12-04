Samsung'un katlanabilir telefon satışları fırladı: Liderliğini pekiştirdi

Samsung liderliğini pekiştirdi
Samsung bu dönemde satışlarını %32 arttırarak %64’lük payla açık ara lider konumda yer aldı. Counterpoint Research’ün son raporuna göre Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin yüksek satış rakamları Samsung'un liderliğini pekiştirmesinde büyük rol oynadı.
Katlanabilir akıllı telefon pazarının, 2025 yılını yıllık bazda ortalama %15'lik bir büyümeyle kapatması bekleniyor. 2026 yılında pazarın daha belirgin bir büyümeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyümeyi hızlandıracak unsurlar arasında daha sağlam yapılar, cihazların incelmesi ve hafiflemesi, geliştirilmiş menteşe/panel tasarımları ve daha yetenekli yapay zeka odaklı yazılım deneyimleri yer alıyor. 2026'nın ikinci yarısında Apple'ın katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesiyle pazardaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.