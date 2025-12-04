Giriş
    Samsung'un katlanabilir telefon satışları fırladı: Liderliğini pekiştirdi

    2025’in 3. çeyreğinde küresel katlanabilir telefon sevkiyatları %14 artarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Samsung, satışlarını %32 arttırarak %64’lük payla açık ara liderliğini sürdürdü.

    Samsung, katlanabilir telefon pazarında liderliğini pekiştirdi Tam Boyutta Gör
    2025’in üçüncü çeyreğinde küresel katlanabilir telefon sevkiyatları %14 artarak şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik seviyeye ulaştı. Toplam akıllı telefon pazarında ise katlabilir telefonların payı %2,5'e ulaştı.

    Samsung liderliğini pekiştirdi

    Samsung bu dönemde satışlarını %32 arttırarak %64’lük payla açık ara lider konumda yer aldı. Counterpoint Research’ün son raporuna göre Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin yüksek satış rakamları Samsung'un liderliğini pekiştirmesinde büyük rol oynadı.

    Samsung, katlanabilir telefon pazarında liderliğini pekiştirdi Tam Boyutta Gör
    2025’in üçüncü çeyreğinde küresel katlanabilir telefon pazar payında Samsung’u yaklaşık %15 payla Huawei izlerken, Motorola %7, Honor ise %6 ile ilk dörtte yer aldı. Vivo’nun %4, Xiaomi’nin ise %2’lik payı bulunuyor.

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının, 2025 yılını yıllık bazda ortalama %15'lik bir büyümeyle kapatması bekleniyor. 2026 yılında pazarın daha belirgin bir büyümeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyümeyi hızlandıracak unsurlar arasında daha sağlam yapılar, cihazların incelmesi ve hafiflemesi, geliştirilmiş menteşe/panel tasarımları ve daha yetenekli yapay zeka odaklı yazılım deneyimleri yer alıyor. 2026'nın ikinci yarısında Apple'ın katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesiyle pazardaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor. 

