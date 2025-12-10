Samsung Galaxy A37 ve A57 geliyor: Takvim erkene alındı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 serisi, Galaxy A serisi modellerin lansman tarihlerini etkilemeye devam ediyor. Kaçıranlar için şirket genellikle Galaxy S serisi telefonlarını Ocak veya Şubat başlarında, ardından Mart ayında A serisi akıllı telefonlarını duyurur. Şimdi bu tarih, şirketin üst segment planlamasındaki gecikmeler nedeniyle daha erkene alınmış olabilir.

Samsung Galaxy A37 ve A57 daha erken geliyor

Yeni sızdırılan bilgilere göre Galaxy A07, A37 ve A57 modellerinin 2026 başında sahneye çıkacağı belirtiliyor. Özellikle A37 ve A57'nin normalde Mart-Nisan döneminde tanıtılması beklenirken, bu kez Şubat ayında duyurulacak. Bu takvim kayması ise, Samsung'un Galaxy S26 serisinde yaşadığı geliştirme sorunları ile ilgili.

Bilmeyenler için Samsung'un S26 Edge planlarından vazgeçmesi ve S26 Plus üzerinde yeniden çalışmaya başlaması, tüm geliştirme sürecini geriye itmiş durumda. Galaxy A37 ve A57 ise, önceki nesil ile benzer bir tasarım anlayışı izlerken, donanım tarafında hafif bir güncelleme alacak. Her iki model Android 16 ile satışa çıkacak.

Samsung Galaxy A37 ve Galaxy A57'nin özellikleri ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Galaxy A57, Samsung'un yeni Exynos 1680 işlemcisi ve Xclipse 550 GPU ile gelirken, A37'de Exynos 1480 ve Xclipse 530 grafik birimi bulunuyor.

