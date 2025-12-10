Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A37 ve A57 geliyor: Takvim erkene alındı

    Samsung'un 2026 modeli Galaxy A37 ve A57 için planladığı takvim değişti. Şirket, S26 serisindeki gecikmeler nedeniyle iki telefonu normalden daha erken piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Samsung Galaxy A37 ve A57 geliyor: Takvim erkene alındı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 serisi, Galaxy A serisi modellerin lansman tarihlerini etkilemeye devam ediyor. Kaçıranlar için şirket genellikle Galaxy S serisi telefonlarını Ocak veya Şubat başlarında, ardından Mart ayında A serisi akıllı telefonlarını duyurur. Şimdi bu tarih, şirketin üst segment planlamasındaki gecikmeler nedeniyle daha erkene alınmış olabilir.

    Samsung Galaxy A37 ve A57 daha erken geliyor

    Yeni sızdırılan bilgilere göre Galaxy A07, A37 ve A57 modellerinin 2026 başında sahneye çıkacağı belirtiliyor. Özellikle A37 ve A57'nin normalde Mart-Nisan döneminde tanıtılması beklenirken, bu kez Şubat ayında duyurulacak. Bu takvim kayması ise, Samsung'un Galaxy S26 serisinde yaşadığı geliştirme sorunları ile ilgili.

    Bilmeyenler için Samsung'un S26 Edge planlarından vazgeçmesi ve S26 Plus üzerinde yeniden çalışmaya başlaması, tüm geliştirme sürecini geriye itmiş durumda. Galaxy A37 ve A57 ise, önceki nesil ile benzer bir tasarım anlayışı izlerken, donanım tarafında hafif bir güncelleme alacak. Her iki model Android 16 ile satışa çıkacak.

    Galaxy A57, Samsung'un yeni Exynos 1680 işlemcisi ve Xclipse 550 GPU ile gelirken, A37'de Exynos 1480 ve Xclipse 530 grafik birimi bulunuyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford connect 1.8 90 hp yakıt tüketimi sünnet hediyesi ne alınır aseton araba boyasına zarar verir mi tek çanak antene 2 lnb nasıl takılır beloc 50 mg tansiyon düşürür mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum