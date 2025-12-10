Samsung Galaxy A37 ve A57 geliyor: Takvim erkene alındı

Samsung Galaxy A37 ve A57 daha erken geliyor
Yeni sızdırılan bilgilere göre Galaxy A07, A37 ve A57 modellerinin 2026 başında sahneye çıkacağı belirtiliyor. Özellikle A37 ve A57'nin normalde Mart-Nisan döneminde tanıtılması beklenirken, bu kez Şubat ayında duyurulacak. Bu takvim kayması ise, Samsung'un Galaxy S26 serisinde yaşadığı geliştirme sorunları ile ilgili.
Bilmeyenler için Samsung'un S26 Edge planlarından vazgeçmesi ve S26 Plus üzerinde yeniden çalışmaya başlaması, tüm geliştirme sürecini geriye itmiş durumda. Galaxy A37 ve A57 ise, önceki nesil ile benzer bir tasarım anlayışı izlerken, donanım tarafında hafif bir güncelleme alacak. Her iki model Android 16 ile satışa çıkacak.
Galaxy A57, Samsung'un yeni Exynos 1680 işlemcisi ve Xclipse 550 GPU ile gelirken, A37'de Exynos 1480 ve Xclipse 530 grafik birimi bulunuyor.
