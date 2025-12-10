Standart Galaxy S26 selefiyle aynı kameralara sahip olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli kaynak The Elec, Galaxy S26 serisinin üretim takvimine dair yeni bilgiler paylaştı. Habere göre Samsung, Galaxy S26 Ultra’nın seri üretimine Aralık ayında başlayacak. Standart Galaxy S26 ve S26+ modelleri ise üretim hattına yeni yılın başlarında giriş yapacak. Satışların %50'sini Ultra modeli oluşturduğu için, bu modelin üretimine daha erken başlanacağı belirtiliyor.

Standart model aynı kamera kurulumuyla gelecek

Raporda ayrıca temel Galaxy S26 modeline dair önceki kamera söylentilerinin doğrulandığı belirtiliyor. Görünüşe göre cihaz, geçtiğimiz yıl kullanılan kamera modülleriyle piyasaya sürülecek. Başlangıçta, Samsung'un temel modelde kamera sistemini yükseltmeyi hedeflediği, ancak artan bileşen maliyetlerinden dolayı telefonun fiyatının artmaması için bundan vazgeçtiği belirtiliyor. Şirket böylece önemli yükseltmeler almasına rağmen aynı fiyattan satışa çıkan iPhone 17 ile daha iyi rekabet etmeyi amaçlıyor.

Dolayısıyla temel Galaxy S26’nın şu kamera dizilimi ile gelmesi bekleniyor:

50 MP ana kamera

12 MP ultra geniş açı kamera

10 MP telefoto kamera

Samsung, temel S26’nın iç bileşen yerleşimini yeni kamera modülleri göz önünde bulundurularak planlamıştı. Ancak S25’teki sensörlerin korunmasına karar verilmesi, iç tasarımda bazı düzenlemelerin yapılmasına neden oldu.

Daha önce de belirtildiği gibi Samsung, Galaxy S26 serisinin kamera konusunda oldukça temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bu durum Galaxy S26 Ultra için de geçerli; S25 Ultra ile neredeyse aynı kamera sisteminin kullanılması bekleniyor

12 MP ISOCELL 3LD 3x telefoto (muhtemelen daha küçük 1/3.94 inç diyafram açıklığa sahip)

200 MP ISOCELL HP2 ana kamera (muhtemelen daha geniş diyafram)

50 MP ISOCELL JN3 veya Sony IMX564 ultra geniş açı

50 MP IMX854 5x periskop telefoto (daha geniş diyafram açıklığı)

12 MP IMX874 selfie kamerası

