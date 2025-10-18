Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Pro iptal mi edildi? Samsung klasik yapıya dönüyor

    Yeni sızıntılar, Samsung’un Galaxy S26 serisinde Pro modelinden vazgeçtiğini ve klasik S26, S26 Plus ve S26 Ultra isimlendirmesine geri döneceğini ortaya çıkardı. İşte detaylar:

    Galaxy S26 Pro iptal mi edildi? Samsung klasik yapıya dönüyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yaklaşan Galaxy S26 serisi hakkındaki bazı söylentiler, şirketin standart Galaxy S26’yı Galaxy S26 Pro olarak yeniden adlandıracağı ve seriyi Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra modelleriyle birlikte sunacağı iddiasında bulunmuştu. Ancak yeni bilgiler, bu iddiaların doğru olmadığını gösteriyor.

    Galaxy S26 serisi Edge ve Pro modelleri olmadan geliyor

    Yeni iddialara göre Samsung, bu yıl model adlandırmasında herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Yani karşımıza her zamanki üçlü yapı; Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra çıkacak. Şirketin Edge serisini tamamen sonlandırdığı, ancak geliştirme aşamasında bir prototipin hâlen varlığını sürdürdüğü bildiriliyor. Bu da gelecekte bağımsız bir Edge modelinin piyasaya sürülme ihtimalini açık bırakıyor.

    Beklenen teknik özellikler arasında Galaxy S26’nın 4.000 mAh yerine 4.300 mAh’lik bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Bu artış, daha uzun pil ömrü vaat ederken cihazın kalınlığının da 7,2 mm’den 6,96 mm’ye düşürüldüğü bildiriliyor. Kamera tarafında ise Galaxy S25 Ultra’nın One UI 8.5 sürümünden elde edilen kod satırları, Samsung’un mevcut kamera kurulumunu koruyacağını ve 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens kombinasyonunun yeni modellerde de yer alacağını gösteriyor.

    Son olarak Samsung’un yeni Galaxy S26 serisini 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Henüz resmi fiyat bilgisi açıklanmadı, ancak önceki modellerin çıkış trendine bakıldığında temel modelin 1.000 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 20 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi cam temizleyici teyp kodu bulma aracı ilk çalıştırmada pat pat sesi çırpısız seyrek dolap takipçi hilesi ücretsiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum