Tam Boyutta Gör Samsung’un yaklaşan Galaxy S26 serisi hakkındaki bazı söylentiler, şirketin standart Galaxy S26’yı Galaxy S26 Pro olarak yeniden adlandıracağı ve seriyi Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra modelleriyle birlikte sunacağı iddiasında bulunmuştu. Ancak yeni bilgiler, bu iddiaların doğru olmadığını gösteriyor.

Galaxy S26 serisi Edge ve Pro modelleri olmadan geliyor

Yeni iddialara göre Samsung, bu yıl model adlandırmasında herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Yani karşımıza her zamanki üçlü yapı; Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra çıkacak. Şirketin Edge serisini tamamen sonlandırdığı, ancak geliştirme aşamasında bir prototipin hâlen varlığını sürdürdüğü bildiriliyor. Bu da gelecekte bağımsız bir Edge modelinin piyasaya sürülme ihtimalini açık bırakıyor.

Samsung Galaxy Buds 4: Yeni tasarım sızıntıları ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

Beklenen teknik özellikler arasında Galaxy S26’nın 4.000 mAh yerine 4.300 mAh’lik bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Bu artış, daha uzun pil ömrü vaat ederken cihazın kalınlığının da 7,2 mm’den 6,96 mm’ye düşürüldüğü bildiriliyor. Kamera tarafında ise Galaxy S25 Ultra’nın One UI 8.5 sürümünden elde edilen kod satırları, Samsung’un mevcut kamera kurulumunu koruyacağını ve 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens kombinasyonunun yeni modellerde de yer alacağını gösteriyor.

Son olarak Samsung’un yeni Galaxy S26 serisini 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Henüz resmi fiyat bilgisi açıklanmadı, ancak önceki modellerin çıkış trendine bakıldığında temel modelin 1.000 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 Pro iptal mi edildi? Samsung klasik yapıya dönüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: