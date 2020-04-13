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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Gear S3 ve Gear Sport, S Voice yerine Bixby ile güncellenebilir

    Samsung'un eski akıllı saatleri, S Voice'in bu yılın sonunda kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte tek sesli kontrol yöntemlerini kaybedecekler. Neyse ki Bixby burada imdada yetişecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Gear S3 ve Gear Sport, S Voice yerine Bixby ile güncellenebilir
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    Samsung’un uzun zamandır kullanımda tuttuğu sesli asistan servisi S Voice, Bixby tarafından geçilmişti ve Samsung yatırımları da bu araca yönelmişti. Artık işlevini iyiden iyiye yitiren ve çok da akıllı olmayan asistan, kullanımdan tamamen kaldırılıyor. Bu kaldırılma sırasında Samsung’un Android telefonlarının çoğu yeni Bixby ile güncellenecek olsa da eski sayılabilecek akıllı saatleri Gear S3 ve Gear Sport, boşlukta kalmıştı. 

    Ayrıca Bkz. "Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdırıldı"

    Samsung’un akıllı saatlerinde telefonlarına kıyasla alternatif sesli asistanlar kurulamıyor oluşu, kullanıcıları bir miktar tedirgin etmeyi başardı. Yazı yazmak ya da saatlerine komut vermek için S Voice’e mahkum olan bu kullanıcılar ise SamMobile raporuna göre Bixby’e sahip olabilir. Samsung’un 2016 ve 2017 model akıllı saatlerine gelecek güncelleme ile tıpkı Galaxy Watch serisinde olduğu gibi Bixby, kullanıcılara eşlik edecek.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    lterlemez 5 dk.
    Eyvah, her şeye musallat olur şimdi, olmayan Türkçesi ile...
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