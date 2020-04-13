Samsung Gear S3 ve Gear Sport, S Voice yerine Bixby ile güncellenebilir

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Samsung’un uzun zamandır kullanımda tuttuğu sesli asistan servisi S Voice, Bixby tarafından geçilmişti ve Samsung yatırımları da bu araca yönelmişti. Artık işlevini iyiden iyiye yitiren ve çok da akıllı olmayan asistan, kullanımdan tamamen kaldırılıyor. Bu kaldırılma sırasında Samsung’un Android telefonlarının çoğu yeni Bixby ile güncellenecek olsa da eski sayılabilecek akıllı saatleri Gear S3 ve Gear Sport, boşlukta kalmıştı.

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Samsung’un akıllı saatlerinde telefonlarına kıyasla alternatif sesli asistanlar kurulamıyor oluşu, kullanıcıları bir miktar tedirgin etmeyi başardı. Yazı yazmak ya da saatlerine komut vermek için S Voice’e mahkum olan bu kullanıcılar ise SamMobile raporuna göre Bixby’e sahip olabilir. Samsung’un 2016 ve 2017 model akıllı saatlerine gelecek güncelleme ile tıpkı Galaxy Watch serisinde olduğu gibi Bixby, kullanıcılara eşlik edecek.

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