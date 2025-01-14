Samsung doğruladı: Yeni nesil Bixby AI geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, yıllardır üzerinde çalıştığı Bixby için büyük bir güncelleme planlıyor olabilir. Koreli dev, bugün yaptığı duyuruyla birlikte uygulamanın yapay zeka (AI) yeteneklerini öne çıkaran bir video paylaşıldı. Video, doğrudan Bixby adını anmasa da, Siri'ye benzer bir işleve sahip olduğunu gösteriliyor. Bu da Bixby olduğunu doğruluyor.

Yeni nesil Bixby AI geliyor

Kaçıranlar için Bixby'nin yapay zeka entegrasyonu, ilk olarak Çin'de Galaxy W25 serisiyle tanıtılmıştı. Şimdi ise bu asistanın, 22 Ocak'ta planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde küresel pazara sunulacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla ilk destekleyen telefonlar Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S25 serisi olacak.

Samsung'un yeni yayınladığı 17 saniyelik kısa video ise, yeni nesil Bixby’nin özellikleri hakkında bazı ipuçları veriyor. Türkçe haliyle "Gerçek bir yapay zeka yol arkadaşı geliyor" başlıklı videoda, bir kadın cihazına şu komutu veriyor: "Açık havada oturulabilecek, kedi dostu bir İtalyan restoranı bul." Ardından, bu bilgileri bir arkadaşına göndermesini ve takvimine eklemesini istiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, videoda Bixby’nin adını geçirmediği gibi, doğrudan bir duyuru yapmadı. Ancak video, uygulamanın doğal dilde verilen komutları anlama ve aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirme gibi bazı yeteneklerini doğruluyor. Bu arada yeni görüntüler, daha iyi bir üçüncü taraf uygulama entegrasyonuna da işaret ediyor olabilir. Örneğin, bir restoran rezervasyonu yapabiliyor ve bunu takvime kaydedebiliyor.

Beklenen özellikler

Daha önce Samsung, Çin'de tanıttığı yapay zeka destekli Bixby'nin, komutların arkasındaki bağlamı daha iyi anladığını duyurmuştu. Ayrıca, ilgili bilgileri paylaşmak için web’den metin ve videolarla yanıt verebiliyor. Bunun yanında, web sayfalarını tercüme edebiliyor ve oluşturulan içerikleri Word, PPT gibi Microsoft Office formatlarında kaydedebiliyor.

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Yenilenen Bixby, kullanıcı arayüzünde de değişiklikler içeriyor. Asistan tam ekran modunda, alt kısımda bir metin alanı ve beyaz arka planla minimalist bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca, herhangi bir uygulama üzerinde açılabilen pop-up pencere modu da destekleniyor.

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