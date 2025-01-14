Samsung doğruladı: Yeni nesil Bixby AI geliyor

Yeni nesil Bixby AI geliyor
Kaçıranlar için Bixby'nin yapay zeka entegrasyonu, ilk olarak Çin'de Galaxy W25 serisiyle tanıtılmıştı. Şimdi ise bu asistanın, 22 Ocak'ta planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde küresel pazara sunulacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla ilk destekleyen telefonlar Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S25 serisi olacak.
Samsung'un yeni yayınladığı 17 saniyelik kısa video ise, yeni nesil Bixby’nin özellikleri hakkında bazı ipuçları veriyor. Türkçe haliyle "Gerçek bir yapay zeka yol arkadaşı geliyor" başlıklı videoda, bir kadın cihazına şu komutu veriyor: "Açık havada oturulabilecek, kedi dostu bir İtalyan restoranı bul." Ardından, bu bilgileri bir arkadaşına göndermesini ve takvimine eklemesini istiyor.
Beklenen özellikler
Daha önce Samsung, Çin'de tanıttığı yapay zeka destekli Bixby'nin, komutların arkasındaki bağlamı daha iyi anladığını duyurmuştu. Ayrıca, ilgili bilgileri paylaşmak için web’den metin ve videolarla yanıt verebiliyor. Bunun yanında, web sayfalarını tercüme edebiliyor ve oluşturulan içerikleri Word, PPT gibi Microsoft Office formatlarında kaydedebiliyor.
Yenilenen Bixby, kullanıcı arayüzünde de değişiklikler içeriyor. Asistan tam ekran modunda, alt kısımda bir metin alanı ve beyaz arka planla minimalist bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca, herhangi bir uygulama üzerinde açılabilen pop-up pencere modu da destekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil