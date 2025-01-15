Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, Samsung’un Galaxy S25 bildirim sisteminde yapay zeka destekli üç büyük iyileştirme sunacağını söylüyor. Yeni seri, uygulamalardan, servislerden, farklı işlevlerden gelen bildirimleri takip etmeyi daha kolay hale getirecek.

Öncelikli konuşmalar, bildirim özeti, otomatik gruplandırma

Samsung S25 serisi, öncelikli konuşmalar, özet bildirimler ve otomatik bildirim gruplandırması olmak üzere bildirimlere yönelik üç önemli yapay zeka özelliği sunacak.

Öncelikli konuşma, yapay zeka hangi konuşmalar için hangi bildirimlerin daha yüksek önceliği olması gerektiğini belirleyip bunları bildirim listesinde üste taşıyacak. Yapay zeka, ayrıca bildirimleri özetleyerek günün mesajlarını hızlıca okumanızı sağlayacak. Son olarak, yapay zeka bildirimin hangi kaynaktan geldiğini belirleyip buna göre gruplandırma yapacak.

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Galaxy S25 serisi, One UI 7 ile gelen ilk seri olacak. S25, S25+ ve S25 Ultra, gelişmiş yapay zeka özelliklerinin yanı sıra, daha gelişmiş doğal dil işleme (NLP) özelliğiyle daha akıllı Bixby asistanıyla da gelecek. Bazı yeni yapay zeka özellikleri ilk aşamada sadece Galaxy S25 serisine özel olabilir.

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Galaxy S25 serisiyle bildirimlere gelecek yapay zeka özellikleri