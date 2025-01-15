Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisiyle bildirimlere gelecek yapay zeka özellikleri

    Samsung, Galaxy S25 serisinde yapay zekaya daha fazla ağırlık verecek. Galaxy AI, daha akıllı hale gelecek ve kullanıcıların bildirimlerini yönetmelerini kolaylaştıracak.
    samsung galaxy s25 bildirim yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapor, Samsung’un Galaxy S25 bildirim sisteminde yapay zeka destekli üç büyük iyileştirme sunacağını söylüyor. Yeni seri, uygulamalardan, servislerden, farklı işlevlerden gelen bildirimleri takip etmeyi daha kolay hale getirecek.

    Öncelikli konuşmalar, bildirim özeti, otomatik gruplandırma

    Samsung S25 serisi, öncelikli konuşmalar, özet bildirimler ve otomatik bildirim gruplandırması olmak üzere bildirimlere yönelik üç önemli yapay zeka özelliği sunacak.

    Öncelikli konuşma, yapay zeka hangi konuşmalar için hangi bildirimlerin daha yüksek önceliği olması gerektiğini belirleyip bunları bildirim listesinde üste taşıyacak. Yapay zeka, ayrıca bildirimleri özetleyerek günün mesajlarını hızlıca okumanızı sağlayacak. Son olarak, yapay zeka bildirimin hangi kaynaktan geldiğini belirleyip buna göre gruplandırma yapacak.

    Galaxy S25 serisi, One UI 7 ile gelen ilk seri olacak. S25, S25+ ve S25 Ultra, gelişmiş yapay zeka özelliklerinin yanı sıra, daha gelişmiş doğal dil işleme (NLP) özelliğiyle daha akıllı Bixby asistanıyla da gelecek. Bazı yeni yapay zeka özellikleri ilk aşamada sadece Galaxy S25 serisine özel olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Profil resmi
    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    limitsiz amca katman elektron dizilimi penceresiz banyo havalandirma farenin yediği yiyecekten yemek zararlı mı benim hocam anahtar kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum