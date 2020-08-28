Samsung haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor

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Ayın başlarında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği ile başta Galaxy Note 20 serisi olmak üzere pek çok ürün tanıtan Samsung, gelecek hafta da bir etkinlik planlıyor. Galaxy Unpacked Part 2 etkinliği büyük bir sürpriz barındırmıyor.

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Galaxy Unpacked Part 2 neler sunacak?

Galaxy Unpacked Part 2 etkinliğinde Samsung’un Galaxy Z Fold 2 katlanabilir telefon modelini detaylandırması bekleniyor. İlk etkinlikte ekran ve dayanıklılık odaklı bazı detaylar verilmiş ancak donanım tarafı karanlıkta kalmıştı.

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6.2 inçlik ana AMOLED ekran açıldığında iç kısımda 7.6 inçlik AMOLED ekran ortaya çıkıyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı sunuluyor. Yeni menteşe sistemi tozları arındıracak bir lifli süpürme ayrıntısına sahip. Böylece ekranın dayanıklılığı arttırılıyor.

Kaynaklar Galaxy Z Fold 2 modelinde 256GB’a kadar kapasite olacağını ve microSD karta yer verilmeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca 1999 Avro fiyat etiketi ile ilk nesilden 100 Avro daha ucuza sunulacak. Bilinenler şimdilik bunlar ancak haftaya detaylar netleşecek.

https://www.samsungmobilepress.com/featurestories/invitation-galaxy-z-fold2-unpacked-part-2

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