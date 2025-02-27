Samsung, bütçe dostu telefonları Galaxy M06 ve M16 5G'yi tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy M16, geçen yılki Galaxy M15'in halefi olarak geliyor. Selefine göre dikkat çekici değişiklik; MediaTek Dimensity 6100+ yerine Dimensity 6300 işlemciyle gelmesi. Ekran boyutu da 6.5 ​​inçten 6.7 inçe çıktı. Ancak, batarya kapasitesi 6.000 mAh’den 5.000 mAh’e düşürüldü. Galaxy M06 ise Galaxy M05'in devamı niteliğinde. Bu modeldeki en büyük değişiklik; 5G ağ desteğinin dahil edilmesi.

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Samsung Galaxy M06 5G ve M16 5G fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy M06 5G fiyatı 109 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 4 GB RAM + 128 GB depolama alanlı model için geçerli. Galaxy M16’nın başlangıç fiyatı 132 dolar ve diğer model gibi 4 GB RAM 128 GB depolama alanı sunuyor. Galaxy M06 5G 7 Mart’ta, Galaxy M16 5G 5 Mart’ta satışa sunulacak.

Samsung Galaxy M06 5G neler sunuyor?

Galaxy M06 5G, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 800 nit’e kadar parlaklık sağlayan 6.7 inç IPS LCD ekrana sahip. MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan telefon, 25w hızda şarj eden 5.000mAh batarya ile geliyor. Telefonda iki arka kamera mevcut; 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü. Öndeki kamera da 8 MP. Bağlantı seçenekleri arasında; 5G, çift bant Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3 ve GPS bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu yanda. Telefon, 191 gram ağırlığında.

Samsung Galaxy M16 5G neler sunuyor?

Galaxy M16 5G, Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 800 nit’e kadar parlaklık sağlayan 6.7 inç Super AMOLED ekrana sahip. Bu modelde de Dimensity 6300 işlemci bulunuyor ve 25W'a kadar şarj desteğine sahip 5.000mAh batarya mevcut. Arka tarafta 50MP ana kamera, 5MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta 13MP kamera bulunuyor. Bu telefonda da parmak izi okuyucu yanda. Telefon, 7.9mm inceliğinde, 20 gram ağırlığında.

Galaxy M06, 4 işletim sistemi güncellemesi alacakken, Galaxy M16 modeli 6 işletim sistemi güncellemesi alacak. İki telefon da Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor.

Samsung Galaxy M16 5G özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, FHD+, 90 Hz, Super AMOLED

: 6.7 inç, FHD+, 90 Hz, Super AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 Bellek : 4 GB/6 GB/8 GB RAM

: 4 GB/6 GB/8 GB RAM Depolama : 128GB (microSD kartla artırılabilir)

: 128GB (microSD kartla artırılabilir) İşletim Sistemi : Android 15, One UI 7

: Android 15, One UI 7 Arka kamera : 50 MP birincil kamera + 5 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP makro

: 50 MP birincil kamera + 5 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP makro Ön kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya : 5000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5000 mAh, 25W hızlı şarj Boyut ve ağırlık : 164.4 x 77.9 x 7.9 mm, 192 gr

: 164.4 x 77.9 x 7.9 mm, 192 gr Bağlanabilirlik: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

Samsung Galaxy M06 5G özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, HD+, 90 Hz, IPS LCD

: 6.7 inç, HD+, 90 Hz, IPS LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 Bellek : 4 GB/6 GB RAM

: 4 GB/6 GB RAM Depolama : 128 GB (microSD kartla artırılabilir)

: 128 GB (microSD kartla artırılabilir) İşletim Sistemi : Android 15, One UI 7

: Android 15, One UI 7 Arka kamera : 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası

: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 5000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5000 mAh, 25W hızlı şarj Boyut ve ağırlık : 167.4 x 77.4 x 8 mm, 191 gr

: 167.4 x 77.4 x 8 mm, 191 gr Bağlanabilirlik: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve GPS

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Samsung Galaxy M06 ve M16 5G tanıtıldı: İşte özellikleri