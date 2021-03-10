Samsung haftaya yeni bir Unpacked etkinliği düzenliyor

Yeni yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 amiral gemisi serisini tanıtan Samsung’un önümüzdeki hafta sürpriz bir etkinlik daha hazırladığı ortaya çıktı. Yeni Unpacked etkinliğinde harika bir ürün tanıtacak.İlginizi Çekebilir Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı
Galaxy Z Fold 3 ihtimali
Geçtiğimiz yıl Samsung yine sürpriz bir Unpacked etkinliği düzenlemiş ve Galaxy Z Flip katlanabilir telefonunu görücüye çıkarmıştı. Bu bakımdan önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte bir katlanabilir telefon ihtimali yüksek.
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Samsung’un bu yıl Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 katlanabilir telefon modellerini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak firma harika tanımlaması yaptığı için daha farklı bir ürün karşımıza çıkabilir. Akla gelen ilk ihtimal Z şeklinde katlanan tablet modeli zira daha önce Samsung bu konseptin paylaşımını yapmıştı. Diğer taraftan görsellerde de Z şeklinde katlanabilir bir yapı göze çarpıyor.
Z tablet konseptinde 3 parça ekran mevcut ve son parça katlanarak telefonun ana ekranını oluşturuyor. Açıldığında ise 10 inçlik bir tablete dönüşüyor. Katlanabilir telefon sınıfında lider olan Samsung’un böyle bir tanıtımı olursa elbette büyük ses getirecektir.
https://www.engadget.com/samsung-unpacked-2021-230748872.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile
Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...