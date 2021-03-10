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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung haftaya yeni bir Unpacked etkinliği düzenliyor

    Galaxy Awesome Unpacked adıyla hazırlanan yeni etkinlikte yüksek ihtimal Galaxy Z Fold 3 ancak bir ihtimal de Z şeklinde katlanan tablet modelini görme şansımız olabilir.
    10 Mart 2021, 10:33 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung haftaya yeni bir Unpacked etkinliği düzenliyor

    Yeni yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 amiral gemisi serisini tanıtan Samsung’un önümüzdeki hafta sürpriz bir etkinlik daha hazırladığı ortaya çıktı. Yeni Unpacked etkinliğinde harika bir ürün tanıtacak.

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    Galaxy Z Fold 3 ihtimali

    Geçtiğimiz yıl Samsung yine sürpriz bir Unpacked etkinliği düzenlemiş ve Galaxy Z Flip katlanabilir telefonunu görücüye çıkarmıştı. Bu bakımdan önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte bir katlanabilir telefon ihtimali yüksek.

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    Samsung’un bu yıl Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 katlanabilir telefon modellerini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak firma harika tanımlaması yaptığı için daha farklı bir ürün karşımıza çıkabilir. Akla gelen ilk ihtimal Z şeklinde katlanan tablet modeli zira daha önce Samsung bu konseptin paylaşımını yapmıştı. Diğer taraftan görsellerde de Z şeklinde katlanabilir bir yapı göze çarpıyor.

    Z tablet konseptinde 3 parça ekran mevcut ve son parça katlanarak telefonun ana ekranını oluşturuyor. Açıldığında ise 10 inçlik bir tablete dönüşüyor. Katlanabilir telefon sınıfında lider olan Samsung’un böyle bir tanıtımı olursa elbette büyük ses getirecektir.

    Samsung haftaya yeni bir Unpacked etkinliği düzenliyor
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    https://www.engadget.com/samsung-unpacked-2021-230748872.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    F f1bilalII 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yakın zamanda çıkar gibi gözüküyor
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    N Night_Blade (ibrahim s) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşte bu devrim olur
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