Samsung ikinci çeyrekte beklentileri aştı

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Gerek akıllı telefon pazarının genel durumu gerekse de pandemi dönemi nedeniyle satışlarında düşüşler yaşayan Samsung yine de ikinci çeyreği beklentilerin üzerinde kapatmayı başarmış gibi gözüküyor.

Pandemi çok üzmedi

Firma tarafından açıklanan yılın ikinci çeyrek raporlarına göre elde edilen toplam gelir 43.55 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hem geçen yıla hem de geçen çeyreğe göre yüzde 6-7 oranında düşüş var. Bununla birlikte Samsung daha derin düşüşler bekliyordu ve gerçekleşmedi.

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Faaliyet karı ise 6.8 milyar dolar civarında gerçekleşerek her iki dönemde de yüzde 23-25 arasında artış göstermeyi başardı. Mobil bölüm, panel bölümü ve yarı iletken bölümü ikinci çeyrekte faaliyet karını arttırdı.

Akıllı telefon satışlarında yaşanan yüzde 20’lik düşüşe rağmen bu sezon biraz daha kar marjı yüksek telefonların satış yapması sonucu mobil bölüm yüzde 25 artışla 1.6 milyar dolar faaliyet karı elde etti.

Pandemi nedeniyle evlerinden çalışan insanların sunucu tarafına yoğun bir yük getirmesi üreticilerin hızlı bir yükseltme sürecine girmesine neden oldu. DRAM fiyatlarının son 5 aylık dönemde pik yaptığı ifade ediliyor. Fiyat artışları haliyle üreticileri de güldürdü. Yaz döneminde de aynı durumun devam etmesi ve Galaxy Note 20 ile yeni katlanabilir telefonların tanıtılacak olması dengeyi bozmayacak.

https://www.sammobile.com/news/samsung-q2-2020-earnings-guidance/

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