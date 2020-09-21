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    Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor

    Pazarda 3D ToF sensör tedariği edinmekte zorlanan Samsung çareyi kendi sensörlerini geliştirmekte buldu. ISOCELL Vizion firmanın 3D ToF sensörlerini barındıracak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor
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    Fotoğrafları bulanıklaştırma trendinin yükselmeye başlaması ile birlikte standart kamera sensörlerinin yanında derinlik sensörleri de yer almaya başlamıştı. Zengin gerçeklik konseptinin ve yüz tanıma sisteminin öne çıkması ile de 3D ToF teknolojisine evrilme süreci başladı.

    Samsung da geliyor

    Derinlik efekti, yüz tanıma ve zengin gerçeklik gibi alanlarda daha iyi performans sergileyen 3D ToF sensörler bir süredir akıllı telefon üreticilerinin gözdesi durumunda. Öyle ki Sony artık talebe yetişemiyor. Samsung bunun üzerine kendi 3D ToF sensörlerini geliştirme kararı aldı.

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    Önümüzdeki birkaç ay boyunca 3D ToF sensörlerin büyük kısmının iPhone 12 serisi ve iPad Pro serisi tarafından domine edildiği biliniyor. Sony tüm hatlarını Apple için ayırmış durumda. Bu nedenle Samsung’un Galaxy Note 20 ve gelecek Galaxy S21 amiral gemilerinde 3D ToF sensörleri kullanma şansı kalmamıştı.

    Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor
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    Firmanın Avrupa Birliği Telif Hakkı Ofisi’ne yaptığı yeni bir başvuru ISOCELL Vizion sensör isimlendirmesini ortaya çıkardı. ISOCELL Vizion sensörü derinlik algılama, yüz tanıma, 3D boyutlandırma ve zengin gerçeklik uygulamalarında kullanılacak.

    Samsung’un geçtiğimiz yıl hemşehrisi KOLEN firmasına yatırım yaptığı ve KOLEN’in lens üretimini iki katına çıkaracağı gündeme gelmişti. Muhtemelen ISOCELL Vizion serisi Samsung ve KOLEN ortaklığında üretilecek.

    Samsung’un bu hamlesi kısa vadede ne kadar etkili olacak merak konusu. 3D ToF sensörden mahrum kalan Galaxy S21 amiral gemi serisi için bu gelişme bir müjde olabilir. Firma farklı üreticilere de tedarik yapacaktır.



    https://www.gsmarena.com/samsung_developing_its_own_3d_tof_sensor_called_isocell_vizion-news-45378.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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