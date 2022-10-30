2022 sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili altı telefon geliyor: İşte listesi

- Xiaomi 13 / 13 Pro
- Motorola X40 (Edge 40 Pro)
- Vivo X90 Pro
- iQOO 11 / 11 Pro
Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Moto X40 ilk çıkış yapan modeller olacak. Kasım ayı gibi çıkış yapmaları bekleniyor. Akıllı telefonların geri kalanı Aralık ayında duyurulacak. Gelelim önümüzdeki yıl Ocak-Mart aylarında sunulacak cihazlara:
- Samsung Galaxy S23 serisi
- OPPO Find X6 Pro
- Realme GT 4
- OnePlus 11
- Redmi K60 Gaming
Snapdragon 8 Gen 2 platformu Kasım'da tanıtılacak
Kasım ortalarında resmiyet kazanması beklenen Snapdragon 8 Gen 2'nin bir 3 GHz, iki 2.8 GHz, iki 2.4 GHz ve üç 2 GHz hızında olmak üzere sekiz çekirdekli CPU içereceği söyleniyor. Yonga setinin Adreno 740 GPU ve 5G bağlantı desteği için Snapdragon X70 modem içereceği de gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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