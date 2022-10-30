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    Anlık Bildirim

    2022 sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili altı telefon geliyor: İşte listesi

    Güvenilir bir kaynağa göre yıl sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilmiş altı akıllı telefon piyasaya sürülecek. Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisiyle Kasım ayında tanışacağız
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    Yıl sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili 6 telefon geliyor Tam Boyutta Gör
    Mobil sektöre yönelik sızıntılar konusunda iyi bir geçmişe sahip olan Yogesh Brar'a göre yıl sonuna kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini temel alan altı akıllı telefon piyasaya sürülecek. İşe Kasım-Aralık aylarında gelecek modeller:
    • Xiaomi 13 / 13 Pro
    • Motorola X40 (Edge 40 Pro)
    • Vivo X90 Pro
    • iQOO 11 / 11 Pro

    Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Moto X40 ilk çıkış yapan modeller olacak. Kasım ayı gibi çıkış yapmaları bekleniyor. Akıllı telefonların geri kalanı Aralık ayında duyurulacak. Gelelim önümüzdeki yıl Ocak-Mart aylarında sunulacak cihazlara:

    • Samsung Galaxy S23 serisi 
    • OPPO Find X6 Pro
    • Realme GT 4
    • OnePlus 11
    • Redmi K60 Gaming

    Yıl sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili 6 telefon geliyor Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 8 Gen 2 platformu Kasım'da tanıtılacak

    Kasım ortalarında resmiyet kazanması beklenen Snapdragon 8 Gen 2'nin bir 3 GHz, iki 2.8 GHz, iki 2.4 GHz ve üç 2 GHz hızında olmak üzere sekiz çekirdekli CPU içereceği söyleniyor. Yonga setinin Adreno 740 GPU ve 5G bağlantı desteği için Snapdragon X70 modem içereceği de gelen haberler arasında.

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