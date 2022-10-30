2022 sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili altı telefon geliyor: İşte listesi

Tam Boyutta Gör Mobil sektöre yönelik sızıntılar konusunda iyi bir geçmişe sahip olan Yogesh Brar'a göre yıl sonuna kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini temel alan altı akıllı telefon piyasaya sürülecek. İşe Kasım-Aralık aylarında gelecek modeller:

Xiaomi 13 / 13 Pro

Motorola X40 (Edge 40 Pro)

Vivo X90 Pro

iQOO 11 / 11 Pro

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Moto X40 ilk çıkış yapan modeller olacak. Kasım ayı gibi çıkış yapmaları bekleniyor. Akıllı telefonların geri kalanı Aralık ayında duyurulacak. Gelelim önümüzdeki yıl Ocak-Mart aylarında sunulacak cihazlara:

Samsung Galaxy S23 serisi

OPPO Find X6 Pro

Realme GT 4

OnePlus 11

Redmi K60 Gaming

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Snapdragon 8 Gen 2 platformu Kasım'da tanıtılacak

Kasım ortalarında resmiyet kazanması beklenen Snapdragon 8 Gen 2'nin bir 3 GHz, iki 2.8 GHz, iki 2.4 GHz ve üç 2 GHz hızında olmak üzere sekiz çekirdekli CPU içereceği söyleniyor. Yonga setinin Adreno 740 GPU ve 5G bağlantı desteği için Snapdragon X70 modem içereceği de gelen haberler arasında.

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Yıl sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili 6 telefon geliyor