Samsung akıllı saat ve kulaklıklar, "kendin tamir et" programına eklenebilir

Tam Boyutta Gör Samsung’un yaptığı yeni marka başvurusu, şirketin kendi kendini onarma asistanı adında yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Mobil uygulama geliştiriliyor

Self Repair Assistant, Samsung tarafından akıllı saatler, tabletler, cep telefonları ve kulaklıkların kendi kendi kurulumu ve kendi kendine bakımı için telefonlara yönelik bir bilgisayar uygulaması yazılımı olarak tanımlanıyor.

Samsung, "kendin tamir et" programını başlattı 3 ay önce eklendi

Samsung, kendi kendine tamir programını yaz aylarında Amerika’da başlattı. Program, Amerika’daki Galaxy telefon kullanıcılarına kendi cihazlarını orijinal parça ve ekipmanlarla onarım imkanı veriyor. iFixit ile iş birliğiyle başlatılan kendin tamir et programında kullanıcılara cihazı nasıl tamir edecekleri hakkında da detaylı bilgi veriliyor. Ancak bu program, Galaxy S20 serisi, Galaxy S21 serisi, Galaxy Tab S7 Plus gibi belli Samsung telefonlar ve tabletlerle sınırlı. Kullanıcılar, artık Galaxy saatlerini ve kulaklıklarını da tamir edebilecek gibi görünüyor.

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