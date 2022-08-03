Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, "kendin tamir et" programı kapsamında yedek parça satışına başladı

    Samsung, Galaxy akıllı telefon ve tabletlerini kendileri tamir etmek isteyen kullanıcılar için iFixit ile birlikte "kendin tamir et" programını başlattı. Samsung kendin onar programı neleri kapsıyor?
    1

    samsung kendin tamir et

    Apple ve Google’ın ardından Samsung da “kendin tamir et” programını başlattı. Samsung ve iFixit, akıllı telefonlarını tamir için servise vermek istemeyen kullanıcılara özel yedek parça satışına başladı.

    Samsung "kendin tamir et" programı

    Samsung ve iFixit, belirli Galaxy akıllı telefon ve tablet modelleri için yedek parça satışına başladı. Kullanıcılara cihazlarını nasıl tamir edebileceklerine dair kılavuzlar da sunuluyor.

    Hangi modelleri kapsıyor?

    Şu anda Amerika’daki kullanıcılar, resmi onaylanmış parçaları ve alet takımlarını satın alarak akıllı telefon veya tabletlerini kendileri tamir edebiliyor ancak bu program belli modelleri kapsıyor. Galaxy S20, Galaxy S21 ve Galaxy Tab S7 Plus modellerinden birine sahipseniz ve Amerika’da yaşıyorsanız ve tabii ki deneyiminiz varsa orijinal parçaları doğrudan sipariş vererek servise gitme, bir süre bekleme zahmetinden kurtulabilirsiniz.

    Hangi parçalar değiştirilebiliyor?

    Samsung’un “kendin tamir et” programı belirli cihazların belirli parçalarını içeriyor. Ekran, pil, şarj portu ve arka camı değiştirebiliyorsunuz. Elinizdeki parçaları geri dönüşüm için Samsung’a göndermenize yardımcı olacak ücretsiz iade etiketi kitlerle birlikte veriliyor. Kendi kendine onarım programı şu anda sadece Amerika ile sınırlı ancak cihaz ve parça onarım programının daha fazla ülkeye açılması bekleniyor.

    Apple kendin tamir et programı kapsamında onarım kitlerini akıllı telefonlarla sınırlıyor ancak onarım programı kamera, SIM yuvası gibi daha geniş bir bileşen yelpazesini kapsıyor ve daha detaylı; vidaları bile sipariş verebiliyorsunuz. Samsung’un kendin onar programının iyi yanı; ayrı bir alet takımı satın almanız gerekmiyor ve onarım sürecini tamamlamak için üreticiyle iletişe geçmek zorunda değilsiniz.

    Kendi kendine tamir seçeneği şu anda Galaxy S22 ve Tab S8 serisini kapsamıyor. Samsung’un açıklamasına göre, kullanıcılar ekran, arka cam ve şarj portu değişimleri için parça ve alet takımlarını iFixit üzerinden ve Samsung perakende ve servis noktalarından satın alabilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    Profil resmi
    Sonic.Storm 23 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız