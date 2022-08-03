Samsung, "kendin tamir et" programı kapsamında yedek parça satışına başladı

Apple ve Google’ın ardından Samsung da “kendin tamir et” programını başlattı. Samsung ve iFixit, akıllı telefonlarını tamir için servise vermek istemeyen kullanıcılara özel yedek parça satışına başladı.

Samsung onarım modu, servisteki telefonun güvenliğini sağlayacak 5 gün önce eklendi

Samsung "kendin tamir et" programı

Samsung ve iFixit, belirli Galaxy akıllı telefon ve tablet modelleri için yedek parça satışına başladı. Kullanıcılara cihazlarını nasıl tamir edebileceklerine dair kılavuzlar da sunuluyor.

Hangi modelleri kapsıyor?

Şu anda Amerika’daki kullanıcılar, resmi onaylanmış parçaları ve alet takımlarını satın alarak akıllı telefon veya tabletlerini kendileri tamir edebiliyor ancak bu program belli modelleri kapsıyor. Galaxy S20, Galaxy S21 ve Galaxy Tab S7 Plus modellerinden birine sahipseniz ve Amerika’da yaşıyorsanız ve tabii ki deneyiminiz varsa orijinal parçaları doğrudan sipariş vererek servise gitme, bir süre bekleme zahmetinden kurtulabilirsiniz.

Hangi parçalar değiştirilebiliyor?

Samsung’un “kendin tamir et” programı belirli cihazların belirli parçalarını içeriyor. Ekran, pil, şarj portu ve arka camı değiştirebiliyorsunuz. Elinizdeki parçaları geri dönüşüm için Samsung’a göndermenize yardımcı olacak ücretsiz iade etiketi kitlerle birlikte veriliyor. Kendi kendine onarım programı şu anda sadece Amerika ile sınırlı ancak cihaz ve parça onarım programının daha fazla ülkeye açılması bekleniyor.

Apple kendin tamir et programı kapsamında onarım kitlerini akıllı telefonlarla sınırlıyor ancak onarım programı kamera, SIM yuvası gibi daha geniş bir bileşen yelpazesini kapsıyor ve daha detaylı; vidaları bile sipariş verebiliyorsunuz. Samsung’un kendin onar programının iyi yanı; ayrı bir alet takımı satın almanız gerekmiyor ve onarım sürecini tamamlamak için üreticiyle iletişe geçmek zorunda değilsiniz.

Kendi kendine tamir seçeneği şu anda Galaxy S22 ve Tab S8 serisini kapsamıyor. Samsung’un açıklamasına göre, kullanıcılar ekran, arka cam ve şarj portu değişimleri için parça ve alet takımlarını iFixit üzerinden ve Samsung perakende ve servis noktalarından satın alabilecek.

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