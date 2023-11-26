Samsung'dan bir modele daha Android 14 sürprizi: Galaxy A73 5G için hazır

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta içerisinde Koreli dev, Galaxy S21 ve Galaxy A54 için kararlı Android 14 güncellemesini yayınlamıştı. Son olarak One UI 6.0, Galaxy A73 kullanıcılarına da sunulmaya başladı. İşte tüm yenilikler...

Galaxy A73 5G için Android 14 güncellemesi çıktı

Hatırlayacak olursak Galaxy A73 5G, ön yüzünde 6,7 inç 120 Hz Süper AMOLED+ ekran, Snapdragon 778G, 32MP ön kamera, 108MP+12MP+5MP+MP arka kamera, 5.000mAh pil (25W) ve Android 12 ile geçtiğimiz yılın Mart ayında tanıtıldı. Bunun ardından 2022 Kasım ayında Android 13'e güncellenen cihaz, şimdi de Android 14 tabanlı One UI 6.0'a kavuşuyor.

Aktarıldığı kadarıyla yeni güncelleme, Galaxy A73 5G için A736BXXU2DVK2 donanım yazılımı sürümü ile geliyor. Ayrıca bu sürümün Kasım 2023 güvenlik yamasını da içerdiğini belirtelim. Güncelleme şu anda Avrupa'da kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor.

Samsung Galaxy A73 5G tanıtıldı 2 yıl önce eklendi

Eğer Galaxy A73 5G cihazınız varsa, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncellemesi kısmına gidip güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirisiniz. Güncellemenin dağıtım süreci ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için arada sırada kontrol etmekte fayda var.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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