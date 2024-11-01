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    Samsung’un çip üretim kârı adeta çakıldı ama geri dönüş sinyalleri var

    Samsung, yapay zeka patlamasından kendisine bir pay bulmak için mücadele ederken yarı iletken çip üretim bölümünün kârlılığında çeyrekten çeyreğe yüzde 40’lık düşüş gördü.
    Samsung’un çip üretim karı adeta çakıldı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yarı iletken sektöründeki zorlu koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Şirketin yarı iletken süreçlerinin toplandığı DS (Device Solutions) bölümü üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre kârlılıkta yüzde 40'lık büyük bir düşüş yaşadı. Bu durum, Samsung'un HBM iş kolundaki zayıf performansla doğrudan bağlantılı.

    Yarı iletken biriminde kârlılık düştü

    Samsung'un duyurduğu üçüncü çeyrek 2024 gelir raporu, şirketin DS bölümünün işletme kârının 3.86 trilyon KRW (2.8 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini ve bunun, beklenen 4.2 trilyon KRW'den (3.05 milyar dolar) düşük olduğunu ortaya koydu. Bu çeyrekteki kâr da ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 40 düştü.  Şirketin HBM işindeki daralma, özellikle Nvidia gibi yapay zeka devlerinden ilgi görmediğine işaret ediyor. Bu durum, şirketin HBM pazarındaki rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatmış durumda. SK Hynix ve Micron şu anda HBM pazarında Samsung’un önünde bulunuyor. HBM bellekler Nvidia ve AMD'nin AI GPU'larında kullanılıyor.

    Samsung’un çip üretim karı adeta çakıldı Tam Boyutta Gör
    Ancak, Samsung'un genel gelir artışı hâlâ yıllık bazda yüzde 17.35 seviyesinde. Ancak yarı iletken iş kolunun yaşadığı sıkıntılar, bu olumlu büyüme rakamlarının piyasalarda beklenen etkiyi yaratmasını engelliyor.  Bununla birlikte firmanın satışların artmasıyla gelirlerini önceki yıla göre yüzde 17 artırarak 79,1 trilyon KRW (57.4 milyar dolar) , işletme kârını ise yüzde 277 artırarak 9,18 trilyon KRW’ye (6.6 milyar dolar) yükseltti. Önceki çeyreğe göre ise bunlar sırasıyla yüzde 7 yükseldi ve yüzde 12 düştü.

    Geri dönüş için umut var

    Bununla birlikte, Samsung'un HBM hedefleri konusunda umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Şirket, HBM3E'nin bu çeyrekte kitlesel üretime geçeceğini ve bu ürünün dördüncü çeyrekte toplam HBM satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacağını duyurdu. Ayrıca, Samsung'un dördüncü çeyrekte Nvidia’ya tedarik yapması bekleniyor ancak kalite kontrol sorunları nedeniyle gecikmeler yaşandığını kabul ediyor. HBM4'ün ise 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Samsung'un bulut iş birimi ile ilgili de olumlu gelişmeler söz konusu. Firma özellikle 2nm GAA teknolojisiyle önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtiyor. Samsung, potansiyel müşterilerin bu teknolojiyi ürün tasarımlarına entegre edebilmeleri için "SDK kitleri" sağlamaya başladı ve 2025 mali yılında kitlesel üretime geçmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-witnesses-a-whopping-40-qoq-decline-in-semiconductor-profits/ https://news.samsung.com/nl/samsung-electronics-announces-results-for-third-quarter-of-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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