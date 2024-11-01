Samsung’un çip üretim kârı adeta çakıldı ama geri dönüş sinyalleri var

Yarı iletken biriminde kârlılık düştü
Samsung'un duyurduğu üçüncü çeyrek 2024 gelir raporu, şirketin DS bölümünün işletme kârının 3.86 trilyon KRW (2.8 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini ve bunun, beklenen 4.2 trilyon KRW'den (3.05 milyar dolar) düşük olduğunu ortaya koydu. Bu çeyrekteki kâr da ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 40 düştü. Şirketin HBM işindeki daralma, özellikle Nvidia gibi yapay zeka devlerinden ilgi görmediğine işaret ediyor. Bu durum, şirketin HBM pazarındaki rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatmış durumda. SK Hynix ve Micron şu anda HBM pazarında Samsung’un önünde bulunuyor. HBM bellekler Nvidia ve AMD'nin AI GPU'larında kullanılıyor.
Geri dönüş için umut var
Bununla birlikte, Samsung'un HBM hedefleri konusunda umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Şirket, HBM3E'nin bu çeyrekte kitlesel üretime geçeceğini ve bu ürünün dördüncü çeyrekte toplam HBM satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacağını duyurdu. Ayrıca, Samsung'un dördüncü çeyrekte Nvidia’ya tedarik yapması bekleniyor ancak kalite kontrol sorunları nedeniyle gecikmeler yaşandığını kabul ediyor. HBM4'ün ise 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Samsung'un bulut iş birimi ile ilgili de olumlu gelişmeler söz konusu. Firma özellikle 2nm GAA teknolojisiyle önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtiyor. Samsung, potansiyel müşterilerin bu teknolojiyi ürün tasarımlarına entegre edebilmeleri için "SDK kitleri" sağlamaya başladı ve 2025 mali yılında kitlesel üretime geçmeyi planlıyor.Kaynakça https://wccftech.com/samsung-witnesses-a-whopping-40-qoq-decline-in-semiconductor-profits/ https://news.samsung.com/nl/samsung-electronics-announces-results-for-third-quarter-of-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über