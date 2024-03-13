Samsung, HBM belleklerde çakıldı: Verim yüzde 20!

Samsung, HBM belleklerde rakibine muhtaç kaldı
HBM çiplerine olan talep, üretken yapay zekanın artan popülaritesiyle birlikte patlama yaşadı. Bu patlamayla birlikte Nvidia, bir roket gibi büyürken firma kendi çiplerinde SK Hynix ve Micron’un HBM belleklerini kullanmaya karar verdi. Ancak ilginç bir şekilde Nvidia, Samsung’un kapısını çalmadı.
Analistlere göre Samsung'un tercih edilmeme ve rakiplerinden geri kalma nedenlerinden biri bazı üretim sorunlarına neden olan NCF (non-conductive film) adı verilen çip yapım teknolojisine bağlı kalması. Öte yandan SK Hynix, NCF’nin zayıflığını gideren MR-MUF (mass reflow molded underfill) yöntemini kullanıyor.
NCF üretim teknolojisi, yonga üreticileri tarafından HBM gibi çok katmanlı çiplerde yaygın olarak kullanılıyor. Bu sayede istiflenmiş yongalar arasındaki boşluk en aza indiriliyor. Öte yandan katman sayısı arttıkça üretim karmaşık hale geliyor. Ancak Samsung, NCF teknolojisinin HBM bellekler için en uygun çözüm olduğunu ve yeni 12 katmanlı HBM3E çiplerinde kullanılacağını belirtiyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/samsung-use-chip-making-tech-favoured-by-sk-hynix-ai-chip-race-heats-up-sources-2024-03-12/ https://wccftech.com/samsungs-dismal-memory-yields-force-it-to-make-a-i-chip-u-turn-report/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.