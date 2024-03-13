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    Anlık Bildirim

    Samsung, HBM belleklerde çakıldı: Verim yüzde 20!

    Samsung’un yapay zeka çiplerinde kullanılan ve rağbet gören yeni nesil HBM bellek üretiminde sıkıntı yaşıyor. Firmanın rakibi SK Hynix'in tercih ettiği çip üretim teknolojisini kullanacağı söyleniyor.
    Samsung, HBM belleklerde çakıldı: Verim yüzde 20! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük büyük bellek üreticisi Samsung Electronics, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretiminde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yapay zeka çiplerinde ağırlıklı olan bu belleklerde firmanın verim sorunu yaşadığı belirtiliyor. Bununla birlikte kaynaklara göre Samsung, sorunları ortadan kaldırmak için rakibi SK Hynix tarafından desteklenen bir yonga üretim teknolojisini kullanacak.

    Samsung, HBM belleklerde rakibine muhtaç kaldı

    HBM çiplerine olan talep, üretken yapay zekanın artan popülaritesiyle birlikte patlama yaşadı. Bu patlamayla birlikte Nvidia, bir roket gibi büyürken firma kendi çiplerinde SK Hynix ve Micron’un HBM belleklerini kullanmaya karar verdi. Ancak ilginç bir şekilde Nvidia, Samsung’un kapısını çalmadı.

    Analistlere göre Samsung'un tercih edilmeme ve rakiplerinden geri kalma nedenlerinden biri bazı üretim sorunlarına neden olan NCF (non-conductive film) adı verilen çip yapım teknolojisine bağlı kalması. Öte yandan SK Hynix, NCF’nin zayıflığını gideren MR-MUF (mass reflow molded underfill) yöntemini kullanıyor.

    NCF üretim teknolojisi, yonga üreticileri tarafından HBM gibi çok katmanlı çiplerde yaygın olarak kullanılıyor. Bu sayede istiflenmiş yongalar arasındaki boşluk en aza indiriliyor. Öte yandan katman sayısı arttıkça üretim karmaşık hale geliyor. Ancak Samsung, NCF teknolojisinin HBM bellekler için en uygun çözüm olduğunu ve yeni 12 katmanlı HBM3E çiplerinde kullanılacağını belirtiyor.

    Samsung, HBM belleklerde çakıldı: Verim yüzde 20! Tam Boyutta Gör
    Kaynaklar Samsung’un HBM üretiminde MR-MUF tekniğine geçeceğini söylese de Samsung, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Birçok analiste göre Samsung'un HBM3 çip üretim verimi yaklaşık yüzde 10-20 seviyesinde. Buna karşın SK Hynix, HBM3 üretiminde yaklaşık yüzde 60-70 verim oranı elde etmeyi başarmış. Buradaki verim, yonga plakasından elde edilen sağlıklı çipleri temsil ediyor. Yani Samsung, her 10 HBM3 çipinin yaklaşık 8 tanesinde sorun yaşıyor. KB Securities, SK Hynix’in gelişmiş HBM bellek pazarında bu yıl yüzde 80 pay yakalayacağını bildiriyor. Bu arada Micron ise HBM3E bellekleriyle birlikte Nvidia’nın H200 Tensor yongalarına güç sağlayacak.
    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/samsung-use-chip-making-tech-favoured-by-sk-hynix-ai-chip-race-heats-up-sources-2024-03-12/ https://wccftech.com/samsungs-dismal-memory-yields-force-it-to-make-a-i-chip-u-turn-report/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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