Samsung’un HBM3E bellekleri Nvidia için birkaç ay daha bekleyecek: İşte süreçte yaşananlar

Samsung daha önce böyle bir konuma düşmedi
Samsung, ölçeğinden ve mühendislik uzmanlığından yararlanarak bellek yongalarında pazarın öncüsü ve lideri konumundaydı. Genel pazarda halen daha öyle olsa da HBM pazarında SK Hynix lider durumda. Uzmanlar ise Samsung'u daha önce hiç bu konumda görmediklerinin altını çizerken sektörün ve Nvidia'nın Samsung'a herkesten daha fazla ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Bloomberg’in raporuna göre Samsung’un HBM belleklerde (daha çok HBM3 ve HBM3E) yaşadığı sorun termal, yani sıcaklık. Bilindiği üzere HBM bellekler üst üste yığılmış bellek yongalarından oluşuyor. Bu yongaların her biri belirli bir ısı üretiyor. Samsung, DRAM'in her katmanını yalıtmak için TC-NCF (thermal compression non-conductive film) adı verilen bir ısı yönetimi stratejisi kullanıyordu. SK Hynix ise ısı dağılımını ve üretim verimini iyileştirmek için farklı bir alternatifle başarılı oldu.
Lider değişikliği işleri rayına soktu
HBM3E ise bu yıl ilk kez Nvidia'nın SK Hynix çipini kendi H200'ü ile eşleştirmesiyle piyasada yer edindi. Ayrıca Micron bu yılın başlarında Nvidia'nın HBM3E çiplerini şirketin yapay zeka donanımında kullanılmak üzere onayladığını duyurmuştu.
Öte yandan Samsung için hiçbir şey bitmiş değil zira Nvidia, neredeyse tüm ürünlerin HBM3E’yi kullanacak. Benzer şekilde AMD’de HBM3E’ye yönelecek. 2026’ya kadar HBM3E pazarı ciddi oranda büyüyecek. Bu noktada ise Samsung’a olan ihtiyaç hayati önem taşıyor. Ne Sk Hynix ne de Micron, finansal olarak veya üretim kapasitesi olarak Samsung ile yarışamaz. Samsung, onay kriterlerini karşıladığında üretimi hızla artırabilir ve rekabetçi fiyatlarla Nvidia’ya tedarik edebilir.
İleriye baktığımızda Samsung, 8 katmanlı ve 12 katmanlı HBM3E 12H belleklere sahip. SK Hynix de aynı şekilde 12 katmanlı HBM3E yongalarını seri olarak üretmeyi ve dördüncü çeyrekte bir müşteriye tedarik etmeye başlamayı planlıyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99662/samsung-still-needs-to-wait-2-4-months-for-its-hbm3e-memory-be-approved-nvidia-ai-gpus/index.html https://www.bnnbloomberg.ca/business/technology/2024/07/30/samsung-begins-closing-gap-in-making-ai-memory-chips-for-nvidia/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.