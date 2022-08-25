Samsung, Odyssey markası altında yeni akıllı oyuncu monitörlerini tanıttı

Samsung’un Gaming Hub platformu televizyonlardan sonra şirketin oyun odaklı monitörlerine de gelmeye başladı. Samsung’un Gamescom'da tanıttığı yeni Odyssey oyuncu monitörleri, oyun odaklı Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Amazon Luna ve Nvidia GeForce Now gibi bulut hizmetlerine hızlı erişim sağlayan özelliklere sahip. Esasında tanıtılan, Odyssey G70B ve G65B monitörlerinin hem Gaming Hub hem de Smart Platform'a sahip olan ilk ürünler olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung, Smart Platform ve Gaming Hub özellikleri sayesinde hem G70B hem de G65B monitörlerinin bir bilgisayara ihtiyaç duymadan ev ofis ortamı oluşturabileceklerini belirtiyor. Her iki monitör de Samsung DeX ve Office 365 ile uyumlu durumdayken ekran yansıtma özelliği ile Netflix ve Amazon Prime gibi akış hizmetlerine erişim mümkün kılınıyor. Ayrıca cihazlarda bulunan dahili mikrofon sayesinde sesli asistan hizmetleri de kullanılabiliyor.
Samsung Odyssey G70B ve G65B özellikleri
Samsung’un Odyssey G70B çözümü, 28 ve 32 inç ekran boyut seçenekleriyle geliyor. Düz IPS panelinde 144 Hz yenileme ve 1ms tepki süresi sunan monitör aynı zamanda 4K çözünürlük vadediyor. Bununla birlikte monitör, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSyncs Premium Pro ile tam uyumlu. Odyssey G65B tarafındaysa FreeSyncs Premium Pro uyumluluğu ve 1ms tepki süresinde QHD kavisli ekran yer alıyor. Bu monitörde 27 ve 32 inç opsiyonları ve 240 Hz yenileme hızı sunuluyor.
Samsung, Odyssey G70B ve G65B için henüz herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmış değil. Bununla birlikte monitörlerin 2022’nin son çeyreğinde dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: