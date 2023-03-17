Samsung, OLED ekranlar için bilgilendirme sayfası açtı

Samsung OLED Era nedir?
İlk dönemde Galaxy S veya Galaxy Note gibi amiral gemisi serilerde gördüğümüz OLED ekran teknolojisi artık Galaxy A ve Galaxy M serileri ile daha alt seviyelere de sunulmaya başladı. Diğer markaların da devreye girmesiyle akıllı telefon pazarında OLED ekranlı modeller önemli bir taban elde etti.
Samsung tarafından hayata geçirilen OLED Era adındaki yeni sayfa, akıllı telefon sahiplerine ekranları ile ilgili bilgiler sunmayı amaçlıyor. Sayfada Xiaomi, Asus, Oppo, Meizu, Vivo, OnePlus gibi pek çok markaya ait akıllı telefonları bulmak mümkün.
Kullanıcı sayfada telefon modelini bulduktan sonra OLED ekran olup olmadığı gösterilirken haliyle Samsung’un OLED teknolojisinin ne tür üstünlükler sunduğuna dair de çeşitli bilgiler veriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)