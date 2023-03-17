Samsung, OLED ekranlar için bilgilendirme sayfası açtı

Tam Boyutta Gör OLED ekran konusunda sektör liderliğini korumaya devam eden Samsung, akıllı telefonlarında OLED ekran olup olmadığını merak eden kullanıcılar için OLED Era adıyla bir bilgilendirme sayfası açtı.

Samsung OLED Era nedir?

İlk dönemde Galaxy S veya Galaxy Note gibi amiral gemisi serilerde gördüğümüz OLED ekran teknolojisi artık Galaxy A ve Galaxy M serileri ile daha alt seviyelere de sunulmaya başladı. Diğer markaların da devreye girmesiyle akıllı telefon pazarında OLED ekranlı modeller önemli bir taban elde etti.

Samsung’dan dev atak 2 gün önce eklendi

Samsung tarafından hayata geçirilen OLED Era adındaki yeni sayfa, akıllı telefon sahiplerine ekranları ile ilgili bilgiler sunmayı amaçlıyor. Sayfada Xiaomi, Asus, Oppo, Meizu, Vivo, OnePlus gibi pek çok markaya ait akıllı telefonları bulmak mümkün.

Kullanıcı sayfada telefon modelini bulduktan sonra OLED ekran olup olmadığı gösterilirken haliyle Samsung’un OLED teknolojisinin ne tür üstünlükler sunduğuna dair de çeşitli bilgiler veriliyor.

Samsung OLED Era

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