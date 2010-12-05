Samsung Omnia 7'den dikkat çekici kamera performansı

Üçüncü çeyrekte Amerika'nın en çok satan Android telefon üreticisi olmayı başaran Samsung, aynı zamanda Windows Mobile ve Bada platformunu temel alan telefonlarıyla da iddialı. Samsung'un, yazılım devi Microsoft'un yeni mobil platformu Windows Phone 7 için pazara sunduğu Omnia 7 modeli, kamera performansıyla dikkat çekiyor.

Üzerinde Qualcomm'un 1GHz Snapdragon işlemcisi bulunan ve otomatik fokus özelliğine sahip CMOS sensörlü 5MP kamera ile donatılan Omnia 7'nin kamera performansına ilişkin yeni fotoğraflar yayınlandı. Malte Ahrens isimli Flickr üyesi tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, çekim kalitesi ile dijital fotoğraf makinelerine adeta meydan okuyor.

Tabi bu noktada fotoğrafların sahibi olan Malte Ahrens'in yeteneklerini göz ardı etmemek gerekiyor. Windows Phone 7 platformundaki telefonların büyük bir kısmı 5MP kamera kullanıyor ve kalite çıtası açısından belli bir standardı karşılayabiliyorlar. Ancak haberimize konu olan yeni fotoğraflar, Omnia 7'yi bir kez daha gündeme taşımaya yetti.