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Samsung Omnia 7'den dikkat çekici kamera performansı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Omnia 7'den dikkat çekici kamera performansı
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Üçüncü çeyrekte Amerika'nın en çok satan Android telefon üreticisi olmayı başaran Samsung, aynı zamanda Windows Mobile ve Bada platformunu temel alan telefonlarıyla da iddialı. Samsung'un, yazılım devi Microsoft'un yeni mobil platformu Windows Phone 7 için pazara sunduğu Omnia 7 modeli, kamera performansıyla dikkat çekiyor.

Üzerinde Qualcomm'un 1GHz Snapdragon işlemcisi bulunan ve otomatik fokus özelliğine sahip CMOS sensörlü 5MP kamera ile donatılan Omnia 7'nin kamera performansına ilişkin yeni fotoğraflar yayınlandı.  Malte Ahrens isimli Flickr üyesi tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, çekim kalitesi ile dijital fotoğraf makinelerine adeta meydan okuyor.

Tabi bu noktada fotoğrafların sahibi olan  Malte Ahrens'in yeteneklerini göz ardı etmemek gerekiyor. Windows Phone 7 platformundaki telefonların büyük bir kısmı 5MP kamera kullanıyor ve kalite çıtası açısından belli bir standardı karşılayabiliyorlar. Ancak haberimize konu olan yeni fotoğraflar, Omnia 7'yi bir kez daha gündeme taşımaya yetti.

Samsung Omnia 7'den dikkat çekici kamera performansı
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefon Türkiyeye gelsin birazda hesaplı olursa alacağım
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anelka39 8 yıl
samsung omnia 7 yurtdisinda ciktimi arkadaslar
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cogman 8 yıl
Türkiyede çıkış tarihi ve fiayatı belli acaba bilen varmı.
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aLperenDepp 8 yıl
İlk yorum
Oha çok iyi
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Luc4sHood 8 yıl
N79'da bu kadar iyi çekiyo ne var yani ?


Kediciğersıtayla
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olağan_şüpheli 8 yıl
orijinal boyutlarına baktımda harbiden iyiymiş yav..keşke hepsi böyle cekse..diğerlerini cektikleri pastel boyayla boyanmış gibi oluyor..
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