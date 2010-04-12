Samsung Omnia HD aynı anda 62 uygulama çalıştırabiliyor





iPhone OS 4.0 ile çoklu-görev desteği sunmaya hazırlanan Apple, bu desteği iPhone 3Gs öncesindeki modellere vermeyeceğini açıkladı. Micosoft ise Windows Phone 7'de çoklu-görev desteğinden şu an için pek bahsetmiyor dolayısıyla yeni işletim sisteminde multi-tasking tam bir soru işareti. Apple ve Microsoft'un aksine satışı gündemdeki Palm'in webOS ve Nokia'nın Symbian platfomları ise çoklu-görev ya da bir başka değişle çoklu-uygulama desteği açısından daha güçlü bir alt yapı sunuyorlar.

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Samsung Omnia HD ile yapılan yeni bir çalışma da bu tezi doğrular nitelikte. HyperX rumuzlu bi kullanıcı tarafından geliştirilen HX-V4-Speed-SE kodlu özel firmware sayesinde Samsung Omnia HD tam 62 adet uygulamayı aynı anda çalıştırabiliyor. Yeni firmware'in, sistem başlangıcında ojinal ROM'a göre 11 kat daha fazla boş bellek (194MB) sunduğu belirtiliyor. Samsung Omnia HD (i8910 HD) için hazırlanan özel firmware'in detayları içintıklayabilisiniz.