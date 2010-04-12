Samsung Omnia HD aynı anda 62 uygulama çalıştırabiliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
iPhone OS 4.0 ile çoklu-görev desteği sunmaya hazırlanan Apple, bu desteği iPhone 3Gs öncesindeki modellere vermeyeceğini açıkladı. Micosoft ise Windows Phone 7'de çoklu-görev desteğinden şu an için pek bahsetmiyor dolayısıyla yeni işletim sisteminde multi-tasking tam bir soru işareti. Apple ve Microsoft'un aksine satışı gündemdeki Palm'in webOS ve Nokia'nın Symbian platfomları ise çoklu-görev ya da bir başka değişle çoklu-uygulama desteği açısından daha güçlü bir alt yapı sunuyorlar.
Samsung Omnia HD ile yapılan yeni bir çalışma da bu tezi doğrular nitelikte. HyperX rumuzlu bi kullanıcı tarafından geliştirilen HX-V4-Speed-SE kodlu özel firmware sayesinde Samsung Omnia HD tam 62 adet uygulamayı aynı anda çalıştırabiliyor. Yeni firmware'in, sistem başlangıcında ojinal ROM'a göre 11 kat daha fazla boş bellek (194MB) sunduğu belirtiliyor. Samsung Omnia HD (i8910 HD) için hazırlanan özel firmware'in detayları için buraya tıklayabilisiniz.
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Omnia 62 yazılımı çalıştırması telefonların nelere kadir olduğunun göstergesi aslında. Esas olay yüksek ram ve işlemci gücü yiyen uygulamaları çalıştırmak.
Yani bilgisayarınızda bir yandan encoding yaparken oyuna girmek gibi birşey onu yapabilmek önemli ama oda olacak gibi değil pil nedeniyle büyük şeylerin yapımına hiç izin verilmeyecek bu gidişle ki ufacık ekranda bence o kadar kasmayada gerek yok. Gerekli şeyler olsun yeter.