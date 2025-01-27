Samsung One UI 8.0 doğrulandı: İşte güncelleme alacak modeller

- Samsung One UI 8.0 doğrulandı
- One UI 8.0 alacak Samsung cihazlar
- Galaxy S:
- Galaxy Z Fold ve Flip:
- Galaxy S FE:
- Galaxy A:
- Galaxy Tab:
- Yorumlar
Samsung One UI 8.0 doğrulandı
Google, Android 16’nın geliştirilmesi konusunda bu kez hızlı adımlar atıyor. Kasım ve Aralık aylarında yayınlanan iki geliştirici önizlemesinin ardından, Android 16’nın ilk genel beta sürümü halihazırda duyuruldu. Resmi takvime göre, Şubat ve Mart aylarında yeni beta sürümleri yayınlanacak ve Nisan-Mayıs döneminde stabilite aşamasına geçilecek. Bu bağlamda Android 16’nın ikinci çeyrek sonunda, 3 Haziran’da piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Sızıntıda yer alan bir diğer detay ise, One UI 7.1 sürümüne ilişkin herhangi bir referansın bulunmaması. Bu durum, Samsung’un 7.1 sürümünü atlayarak doğrudan One UI 8 üzerinde çalışmaya odaklandığını gösteriyor olabilir. Kaçıranlar için One UI 7, büyük değişiklikler içeren önemli bir güncellemeydi. Ancak One UI 8’in daha çok iyileştirme ve ince detaylara odaklanması bekleniyor. Güncelleme alacak modeller ise şu şekilde olacak:
One UI 8.0 alacak Samsung cihazlar
Galaxy S:
- Galaxy S22 Serisi
- Galaxy S23 Serisi
- Galaxy S24 Serisi
Galaxy Z Fold ve Flip:
- Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6
Galaxy S FE:
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24 FE
Galaxy A:
- Galaxy A33, A53 ve A73
- Galaxy A14, A24, A34 ve A54
- Galaxy A15, A25, A35 ve A55
- Galaxy A06, A16
Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)