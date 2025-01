Samsung One UI 8.0 doğrulandı: İşte güncelleme alacak modeller

Tam Boyutta Gör Samsung, uzun süredir geliştirmekte olduğu One UI 7.0 güncellemesinin dağıtımını sürdürüyor. Ancak bu olurken, Android 16 ve One UI 8.0'a ait ilk bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Üstelik yeni güncelleme, beklediğimizden daha erken kullancılara sunulabilir. İşte güncelleme alacak modeller ve daha fazlası...

Samsung One UI 8.0 doğrulandı

Google, Android 16’nın geliştirilmesi konusunda bu kez hızlı adımlar atıyor. Kasım ve Aralık aylarında yayınlanan iki geliştirici önizlemesinin ardından, Android 16’nın ilk genel beta sürümü halihazırda duyuruldu. Resmi takvime göre, Şubat ve Mart aylarında yeni beta sürümleri yayınlanacak ve Nisan-Mayıs döneminde stabilite aşamasına geçilecek. Bu bağlamda Android 16’nın ikinci çeyrek sonunda, 3 Haziran’da piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung ise, One UI 8 hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak sürpriz şekilde, sistem uygulamarında 'OneUI_8_0' kodları keşfedilmeye başladı. Bu da, şirketin çok daha erken hazırlıklara başladığını gösteriyor. Bu arada yeni sızıntı, "Decal Shader" adlı bir özelliğe de işaret ediyor. Ancak pek fazla ayrıntı yok.

Kimlik Kontrolü özelliği, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına geliyor 2 gün önce eklendi

Sızıntıda yer alan bir diğer detay ise, One UI 7.1 sürümüne ilişkin herhangi bir referansın bulunmaması. Bu durum, Samsung’un 7.1 sürümünü atlayarak doğrudan One UI 8 üzerinde çalışmaya odaklandığını gösteriyor olabilir. Kaçıranlar için One UI 7, büyük değişiklikler içeren önemli bir güncellemeydi. Ancak One UI 8’in daha çok iyileştirme ve ince detaylara odaklanması bekleniyor. Güncelleme alacak modeller ise şu şekilde olacak:

One UI 8.0 alacak Samsung cihazlar

Galaxy S:

Galaxy S22 Serisi

Galaxy S23 Serisi

Galaxy S24 Serisi

Galaxy Z Fold ve Flip:

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6

Galaxy S FE:

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Galaxy A:

Galaxy A33, A53 ve A73

Galaxy A14, A24, A34 ve A54

Galaxy A15, A25, A35 ve A55

Galaxy A06, A16

Galaxy Tab:

Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung One UI 8.0 doğrulandı: İşte güncelleme alacak modeller