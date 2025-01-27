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    Samsung One UI 8.0 doğrulandı: İşte güncelleme alacak modeller

    Samsung One UI 8 düşündüğünüzden çok daha erken geliyor. Son olarak Samsung, One UI 8.0 için güncelleme takvimi sızdırıldı. İşte güncelleme alacak modeller ve daha fazlası...
    Samsung One UI 8.0 doğrulandı: İşte güncelleme alacak modeller Tam Boyutta Gör
    Samsung, uzun süredir geliştirmekte olduğu One UI 7.0 güncellemesinin dağıtımını sürdürüyor. Ancak bu olurken, Android 16 ve One UI 8.0'a ait ilk bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Üstelik yeni güncelleme, beklediğimizden daha erken kullancılara sunulabilir. İşte güncelleme alacak modeller ve daha fazlası...

    Samsung One UI 8.0 doğrulandı

    Google, Android 16’nın geliştirilmesi konusunda bu kez hızlı adımlar atıyor. Kasım ve Aralık aylarında yayınlanan iki geliştirici önizlemesinin ardından, Android 16’nın ilk genel beta sürümü halihazırda duyuruldu. Resmi takvime göre, Şubat ve Mart aylarında yeni beta sürümleri yayınlanacak ve Nisan-Mayıs döneminde stabilite aşamasına geçilecek. Bu bağlamda Android 16’nın ikinci çeyrek sonunda, 3 Haziran’da piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

    Samsung One UI 8.0 doğrulandı: İşte güncelleme alacak modeller Tam Boyutta Gör
    Samsung ise, One UI 8 hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak sürpriz şekilde, sistem uygulamarında 'OneUI_8_0' kodları keşfedilmeye başladı. Bu da, şirketin çok daha erken hazırlıklara başladığını gösteriyor. Bu arada yeni sızıntı, "Decal Shader" adlı bir özelliğe de işaret ediyor. Ancak pek fazla ayrıntı yok. 

    Sızıntıda yer alan bir diğer detay ise, One UI 7.1 sürümüne ilişkin herhangi bir referansın bulunmaması. Bu durum, Samsung’un 7.1 sürümünü atlayarak doğrudan One UI 8 üzerinde çalışmaya odaklandığını gösteriyor olabilir. Kaçıranlar için One UI 7, büyük değişiklikler içeren önemli bir güncellemeydi. Ancak One UI 8’in daha çok iyileştirme ve ince detaylara odaklanması bekleniyor. Güncelleme alacak modeller ise şu şekilde olacak:

    One UI 8.0 alacak Samsung cihazlar

    Galaxy S:

    • Galaxy S22 Serisi
    • Galaxy S23 Serisi
    • Galaxy S24 Serisi

    Galaxy Z Fold ve Flip:

    • Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6

    Galaxy S FE:

    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S24 FE

    Galaxy A:

    • Galaxy A33, A53 ve A73
    • Galaxy A14, A24, A34 ve A54
    • Galaxy A15, A25, A35 ve A55
    • Galaxy A06, A16

    Galaxy Tab:

    • Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 7 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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    telefonum kapandı açılmıyor şarj olmuyor dled nedir ludiomil kullananların yorumları marketlerde satilan en iyi sucuk open english 2 al 1 öde fiyat

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