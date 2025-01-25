Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kimlik Kontrolü özelliği, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına geliyor

    Google'ın yeni Kimlik Kontrolü özelliği, One UI 7 ile yakında Galaxy cihazlarına geliyor. İşte mobil güvenlikte üst düzey koruma sağlayacak yeni özelliğin detayları:
    Kimlik Kontrolü özelliği, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın son güvenlik hamlesi, Android kullanıcılarını cihaz hırsızlığına karşı daha güçlü koruyacak. Aralık 2024'te duyurulan Kimlik Kontrolü özelliği, kullanıcıların hassas verilerini korumak için kritik bir adım niteliğinde. Samsung'un One UI 7 arayüzüyle entegre edilen sistemde, kullanıcılar artık cihazlarındaki hassas bilgileri daha etkin şekilde koruyabilecekler.

    Android cihazalara sunulan Kimlik Kontrolü özelliği ile cihaz güvenliğiniz artacak

    Google'ın yeni güvenlik mekanizması, biyometrik doğrulama gerektirerek cihaz güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Özellikle Galaxy S25 gibi yeni nesil cihazlarda Android 15 tabanlı yazılımla birlikte sunulacak olan bu özellik, kullanıcı güvenliğini artıracak.

    Kimlik Kontrolü özelliği, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung ve Google'ın ortak çalışmasıyla geliştirilen Kimlik Kontrolü, önümüzdeki haftalarda One UI 7 uyumlu Galaxy cihazlarında kullanıcılarla buluşacak. Bu özellik, hırsızların cihazın şifresine sahip olsalar bile çalınan bir Android cihazda cihaz veya hesap şifresi gibi hassas ayarları değiştirmesini biyometrik bilgi isteyerek engelleyecek.

    Samsung dışındaki Android telefon kullanıcıları ise bu güvenlik özelliğini bu yılın ilerleyen dönemlerinde elde edebilecekler. Bu süreç, Android ekosisteminde güvenlik standartlarının yükseltilmesi açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirilmekte.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kıraathane isimleri bileklerim çok ince kolonoskopi sonrası yorumlar terhis belgesi askerlik şubesine veriliyor mu atv neden çekmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum