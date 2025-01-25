Kimlik Kontrolü özelliği, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına geliyor

Android cihazalara sunulan Kimlik Kontrolü özelliği ile cihaz güvenliğiniz artacak
Google'ın yeni güvenlik mekanizması, biyometrik doğrulama gerektirerek cihaz güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Özellikle Galaxy S25 gibi yeni nesil cihazlarda Android 15 tabanlı yazılımla birlikte sunulacak olan bu özellik, kullanıcı güvenliğini artıracak.
Samsung dışındaki Android telefon kullanıcıları ise bu güvenlik özelliğini bu yılın ilerleyen dönemlerinde elde edebilecekler. Bu süreç, Android ekosisteminde güvenlik standartlarının yükseltilmesi açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirilmekte.