Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın son güvenlik hamlesi, Android kullanıcılarını cihaz hırsızlığına karşı daha güçlü koruyacak. Aralık 2024'te duyurulan Kimlik Kontrolü özelliği, kullanıcıların hassas verilerini korumak için kritik bir adım niteliğinde. Samsung'un One UI 7 arayüzüyle entegre edilen sistemde, kullanıcılar artık cihazlarındaki hassas bilgileri daha etkin şekilde koruyabilecekler.

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Android cihazalara sunulan Kimlik Kontrolü özelliği ile cihaz güvenliğiniz artacak

Google'ın yeni güvenlik mekanizması, biyometrik doğrulama gerektirerek cihaz güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Özellikle Galaxy S25 gibi yeni nesil cihazlarda Android 15 tabanlı yazılımla birlikte sunulacak olan bu özellik, kullanıcı güvenliğini artıracak.

Tam Boyutta Gör Samsung ve Google'ın ortak çalışmasıyla geliştirilen Kimlik Kontrolü, önümüzdeki haftalarda One UI 7 uyumlu Galaxy cihazlarında kullanıcılarla buluşacak. Bu özellik, hırsızların cihazın şifresine sahip olsalar bile çalınan bir Android cihazda cihaz veya hesap şifresi gibi hassas ayarları değiştirmesini biyometrik bilgi isteyerek engelleyecek.

Samsung dışındaki Android telefon kullanıcıları ise bu güvenlik özelliğini bu yılın ilerleyen dönemlerinde elde edebilecekler. Bu süreç, Android ekosisteminde güvenlik standartlarının yükseltilmesi açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirilmekte.

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Kimlik Kontrolü özelliği, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına geliyor