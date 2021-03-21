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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, otomobilleri hırsızlığa karşı parmak iziyle koruyacak

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, otomobiller için biyometrik doğrulama teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirket araçları parmak iziyle koruma altına almayı hedefliyor.
    21 Mart 2021, 20:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, otomobilleri hırsızlığa karşı parmak iziyle koruyacak
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    Samsung, otomobiller için bir biyometrik sensörün patentini aldı. Güney Koreli şirket, aracı yalnızca sahibinin etkinleştirebileceği bir teknoloji geliştiriyor. Bu sistemle otomobiller hırsızlığa karşı biyometrik koruma altına alınabilecek.

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    Birçok ileri teknolojinin ortaya çıkmasına rağmen, arabalar hala hırsızlığın kurbanı oluyor. Ne özel alarmlar ne de GPS izleme cihazları bu sorunu ortadan kaldıramadı. Samsung'un yeni teknolojisinin yakın gelecekte hırsızlık oranlarını önemli ölçüde azaltması mümkün görünüyor.

    Birden fazla güvenlik önlemi sunacak

    Güney Koreli mühendisler arabaya birden fazla biyometrik parmak izi sensörü yerleştirmeyi öneriyor. Bunlardan biri direksiyon simidinde bulunacak ve bu yalnızca kimlik doğrulamasını geçmekle kalmayacak, aynı zamanda motoru çalıştıracak. İkincisi kapı koluna yerleştirilebilir. Bu nedenle, iki faktörlü koruma yapılması öneriliyor: sadece araca binmek yeterli değil, aynı zamanda istenen parmak izini kullanarak otomobili çalıştırabileceksiniz.

    Samsung, otomobilleri hırsızlığa karşı parmak iziyle koruyacak
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    Samsung ayrıca bu sisteme fazladan bir adım daha ekleyebilir. Buna göre de sürücünün parmak izi kimlik doğrulamasını yapabilmesi için akıllı telefonunun yanında olması gerekecek. Samsung'un geliştirdiği bu teknolojiyi diğer otomobil üreticileriyle paylaşmayı planlayıp planlamadığı veya Güney Koreli devin kendi arabasını piyasaya sürmeye hazır olup olmadığı ise henüz belli değil.



    https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2021/03/samsung-files-for-a-patent-relating-to-fingerprint-id-used-to-start-future-vehicles.html
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    kartal172 9 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 19 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 22 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 1 gün önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 1 gün önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 3 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hırsıza kilit dayanmaz..
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    TheCaliph_ 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aksiyon filmlerinde retina koruması olan kapıyı adamın gözü çıkarıyorlar aman diyim
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