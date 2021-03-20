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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi elektrikli otomobil projesini hızlandırdı: Nisan'da start verilebilir

    Bir süredir elektrikli otomobilini geliştirdiği söylenen Çinli teknoloji üreticilerinden Xiaomi, gelen haberlere göre bu projeye hız vermiş durumda.
    20 Mart 2021, 18:00 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi elektrikli otomobil projesini hızlandırdı: Nisan'da start verilebilir
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    Gelen yeni bilgilere göre Xiaomi hızla kendi elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışmaya başladı. Bu gelişme, şirketin başındaki isim olan Lei Jun tarafından yatırımcılara açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Audi içten yanmalı motor geliştirmeyi sonlandırdı"

    Başlangıçta projeye liderlik edecek kişinin Xiaomi'nin CEO'su olacağı bildirilmişti, ancak şimdi kaynaklar, projeden şirketin strateji direktörü Wang Chuan'ın sorumlu olacağını iddia ediyor. Wang Chuan, 2012'den beri Xiaomi'de görev yapıyor. Şirketin TV işini sıfırdan başarıyla kurmayı başardı ve sonuç olarak çok başarılı oldu. Ayrıca şirketin otomotiv sektöründe deneyimli çalışanlar aradığı belirtiliyor.

    Xiaomi elektrikli otomobil projesini hızlandırdı: Nisan'da start verilebilir

    En erken 2025 yılında piyasaya sürülecek

    Xiaomi'nin sıfırdan bir araba yaratacağı düşünülmüyor. Görünüşe göre, Çinli üreticilerden birinin modeline dayanacak. Bu haberler sonrasında da şirketin Hong Kong Borsası'ndaki hisseleri %2.6 arttı. 2021 Şubat ayının sonunda, kaynaklar Xiaomi'nin kendi elektrikli arabasını yaratmayı planladığını bildirmişlerdi . Rapora göre şirket, yeni bir pazara girmek için son stratejik kararı vermiş durumda.

    Bazı uzmanlar, Xiaomi'nin akıllı telefon pazarındaki durgunluk nedeniyle elektrikli bir otomobil geliştirmeye karar verdiğinden emin. Şikete yakın kaynaklar, Xiaomi'nin en erken 2025 yılına kadar elektrikli arabasını piyasaya süreceğini belirtiyorlar.



    https://www.ithome.com/0/540/926.htm
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    TheJudgé 1 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkay_53 (Berkay ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamana kadar hangi xiaomi ürünü aldıysam hepsinden memnun kaldım. Bu konuda da başarılı olacağına inanıyorum.
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