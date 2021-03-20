Xiaomi elektrikli otomobil projesini hızlandırdı: Nisan'da start verilebilir

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Gelen yeni bilgilere göre Xiaomi hızla kendi elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışmaya başladı. Bu gelişme, şirketin başındaki isim olan Lei Jun tarafından yatırımcılara açıklandı.

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Başlangıçta projeye liderlik edecek kişinin Xiaomi'nin CEO'su olacağı bildirilmişti, ancak şimdi kaynaklar, projeden şirketin strateji direktörü Wang Chuan'ın sorumlu olacağını iddia ediyor. Wang Chuan, 2012'den beri Xiaomi'de görev yapıyor. Şirketin TV işini sıfırdan başarıyla kurmayı başardı ve sonuç olarak çok başarılı oldu. Ayrıca şirketin otomotiv sektöründe deneyimli çalışanlar aradığı belirtiliyor.

En erken 2025 yılında piyasaya sürülecek

Xiaomi'nin sıfırdan bir araba yaratacağı düşünülmüyor. Görünüşe göre, Çinli üreticilerden birinin modeline dayanacak. Bu haberler sonrasında da şirketin Hong Kong Borsası'ndaki hisseleri %2.6 arttı. 2021 Şubat ayının sonunda, kaynaklar Xiaomi'nin kendi elektrikli arabasını yaratmayı planladığını bildirmişlerdi . Rapora göre şirket, yeni bir pazara girmek için son stratejik kararı vermiş durumda.

Bazı uzmanlar, Xiaomi'nin akıllı telefon pazarındaki durgunluk nedeniyle elektrikli bir otomobil geliştirmeye karar verdiğinden emin. Şikete yakın kaynaklar, Xiaomi'nin en erken 2025 yılına kadar elektrikli arabasını piyasaya süreceğini belirtiyorlar.

https://www.ithome.com/0/540/926.htm

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