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    Samsung Galaxy Buds Live serisi rafa kalkıyor

    Fasulyeye benzeyen tasarımıyla farklılık yaratmayı amaçlayan Samsung Galaxy Buds Live tam kablosuz kulaklık modeli pek başarılı olamadı. Samsung’un bu tasarımdan vazgeçtiği iddia ediliyor.
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    Galaxy Buds Live Tam Boyutta Gör
    Alışık olmadığımız tasarımı ile tam kablosuz kulaklık segmentinde fark yaratmaya gelen Galaxy Buds Live pek başarılı olamamış gibi görünüyor. Samsung bu modelin tasarım detaylarını diğer modellerinde kullansa da devam ettirmek istemiyor.

    Galaxy Buds Live sona mı erdi?

    Fasulyeye benzeyen tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Buds Live, silikon uçlar barındırmıyordu. Kulağı tam olarak kapatmadığı için bir kısım kullanıcılar arka plan gürültülerini tam olarak engelleyemediği konusunda şikâyette bulunmuştu.

    2020 yılında piyasaya çıkan Galaxy Buds Live modelinin aradan geçen 3 yıl boyunca güncellenmemesi kafalarda soru işaretleri uyandırmıştı. Kaynaklar da Galaxy Buds Live tasarımının rafa kalktığını belirtiyor. Samsung bundan sonra Galaxy Buds ve Galaxy Buds Pro serilerinin geliştirilmesine odaklanacak. Yaz dönemindeki Unpacked etkinliğinde Samsung’un Galaxy Buds 3 modelini tanıtması bekleniyor.

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