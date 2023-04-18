Samsung Galaxy Buds Live serisi rafa kalkıyor

Galaxy Buds Live sona mı erdi?
Fasulyeye benzeyen tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Buds Live, silikon uçlar barındırmıyordu. Kulağı tam olarak kapatmadığı için bir kısım kullanıcılar arka plan gürültülerini tam olarak engelleyemediği konusunda şikâyette bulunmuştu.
2020 yılında piyasaya çıkan Galaxy Buds Live modelinin aradan geçen 3 yıl boyunca güncellenmemesi kafalarda soru işaretleri uyandırmıştı. Kaynaklar da Galaxy Buds Live tasarımının rafa kalktığını belirtiyor. Samsung bundan sonra Galaxy Buds ve Galaxy Buds Pro serilerinin geliştirilmesine odaklanacak. Yaz dönemindeki Unpacked etkinliğinde Samsung’un Galaxy Buds 3 modelini tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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