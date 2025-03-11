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    Samsung, Pixel Fold’un bazı önemli özelliklerini kendi modellerine getiriyor

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının hala en önemli isimlerinden biri olan Samsung, rakip modellerinden biri olan Pixel Fold’un bazı önemli özelliklerini kendi cihazlarına getirmeye hazırlanıyor.

    Samsung, Pixel Fold’un bazı önemli özelliklerini kendi modellerin

    Samsung’un katlanabilir telefon serisi için geliştirdiği One UI 7 güncellemesi nihayet beta süreciyle kullanıcılara sunulmaya başladı. Galaxy Z Fold 6 modelinde test edilmeye başlanan bu yeni sürüm, katlanabilir cihazlarda kullanım deneyimini daha da ileri taşıyan iki önemli özellikle dikkat çekiyor.

    Samsung, katlanabilir telefonlar konusunda öncü markalardan biri olsa da yazılım tarafında bazı eksiklikleri vardı. Özellikle diğer markaların sunduğu yenilikler düşünüldüğünde, Samsung’un belirli işlevleri daha geç sunması eleştiriliyordu. Bunlardan biri de uygulamaların dış ekrana hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayan “kaydırarak devam et” özelliğiydi. Oppo, Honor gibi markaların yanı sıra Google da bu özelliği Pixel Fold modellerinde sunmuştu. Samsung, nihayet bu fonksiyonu Galaxy Z Fold 6 ile kullanıcılara sunuyor. Yeni güncellemeyle birlikte iç ekranda açık olan uygulamalar, cihaz kapatıldığında ekran kilidi üzerinden basit bir yukarı kaydırma hareketiyle dış ekranda anında devam ettirilebiliyor.

    Bir diğer dikkat çeken yenilik ise otomatik gizlenen görev çubuğu oldu. Google, Android 13 ile birlikte statik görev çubuğu yerine, kullanıcıların yarım kaydırma hareketiyle çağırabileceği dinamik bir görev çubuğu sistemine geçmişti. Ancak Samsung, önceki güncellemelerde bu değişikliği benimsememiş ve görev çubuğunu ya tamamen açık ya da kapalı olarak bırakmıştı. One UI 7 beta sürümüyle birlikte Galaxy Z Fold 6 kullanıcıları artık görev çubuğunu ihtiyaca göre otomatik olarak gizleyip açabilecek.

    Bu yeni özelliklerin tüm Galaxy Z Fold kullanıcılarına ulaşması için resmi One UI 7 güncellemesinin yayınlanması gerekiyor. Samsung, güncellemenin Nisan 2025 itibarıyla kullanıma sunulacağını doğruladı. Katlanabilir telefon deneyimini daha akıcı hale getiren bu yenilikler, Samsung kullanıcıları için önemli bir adım olarak görülüyor.

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