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    Samsung Galaxy S25 Edge’nin fiyatı hakkında yeni iddialar var

    Uzun süredir teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden Samsung Galaxy S25 Edge hakkında önemli bir gelişme daha yaşandı ve bu telefonun muhtemel fiyat bilgisi sızdırıldı.

    Samsung Galaxy S25 Edge’nin fiyatı hakkında yeni iddialar var Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni modeli Galaxy S25 Edge, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Şirket henüz resmi detayları paylaşmasa da güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar, cihazın öne çıkan özelliklerini gözler önüne serdi.

    Galaxy S25 Edge, sadece 5,84 mm kalınlığında olacak ve 162 gram ağırlığında gelecek. Bu, onu Samsung’un bugüne kadar ürettiği en ince amiral gemisi modellerden biri yapıyor. Fiyatlandırma konusunda net bir açıklama olmasa da, S25 Plus modeline yakın bir seviyede olması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, S25 Plus 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu ve gelen son bilgiler Galaxy S25 Edge modelinin fiyatının da bu seviyelerde olacağını iddia ediyor.

    Sızıntılara göre telefon, 6,65 inçlik ultra ince çerçeveli bir ekranla geliyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak olan cihaz, serinin diğer modelleriyle benzer bir performans sunacak. Ancak kamera tarafında daha sade bir tercih yapılmış. Arka tarafta yalnızca 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunacak, yani telefotodan feragat edilmiş.

    3.900 mAh bataryaya sahip olan S25 Edge, 25W hızlı şarj desteği sunacak. Renk seçenekleri arasında Açık Mavi, Siyah ve Gümüş bulunuyor. Resmi lansmanın Nisan ayında gerçekleşmesi beklenirken, cihazın raflardaki yerini almasının Mayıs ayına sarkabileceği söyleniyor. Üstelik ilk etapta yalnızca 40.000 adet üretilmesi planlanıyor.

    Samsung henüz bu bilgileri doğrulamış değil. Ancak sızıntılar doğru çıkarsa, S25 Edge şık tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çekecek bir model olmaya aday.

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    turkelvis 4 gün önce

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