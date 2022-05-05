Samsung yeni Endurance microSD kartlarını duyurdu

Endurance markası altında dayanıklılık odaklı hafıza kartları piyasaya süren Samsunh, bu hafta seriye yeni modeller eklediğini duyurdu. Yeni Samsung Pro Endurance microSD kartları biraz daha güvenlik ve araç kameralarını hedefliyor.
Samsung Pro Endurance hafıza kartları
Her ne kadar mobil cihazlarımızda sürekli hafıza kartları yer alsa da özellikle sürekli kayıt yapan görüntüleme cihazları tarafında dayanıklılık ön plana çıkıyor. Samsung Pro Endurance modeli de bunu göz önüne alıyor.
Class 10 sınıfında U3 (UHS Speed Class 3) ve V30 (Video Speed Class 30) standartlarını barındıran hafıza kartları 40MB/s yazma hızlarına ve 100MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Kartlar firmanın kendi NAND bellek teknolojilerini kullanıyor.
Suya, x ışınlarına, manyetik alanlara ve darbelere dayanıklı olan kartların kapasiteye göre yetenekleri de değişiyor. 32GB ve 64GB kartlar microSDHC standardını kullanıyor ayrıca U3 (UHS Speed Class 3) sınıfında. 128GB ve 256GB kartlar ise microSDXC standardını kullanıyor ve V30 (Video Speed Class 30) sınıfında. 10.99$ ile başlayan fiyatları 54.99$ seviyesine kadar çıkıyor.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.