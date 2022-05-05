Samsung yeni Endurance microSD kartlarını duyurdu

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Endurance markası altında dayanıklılık odaklı hafıza kartları piyasaya süren Samsunh, bu hafta seriye yeni modeller eklediğini duyurdu. Yeni Samsung Pro Endurance microSD kartları biraz daha güvenlik ve araç kameralarını hedefliyor.

Samsung Pro Endurance hafıza kartları

Her ne kadar mobil cihazlarımızda sürekli hafıza kartları yer alsa da özellikle sürekli kayıt yapan görüntüleme cihazları tarafında dayanıklılık ön plana çıkıyor. Samsung Pro Endurance modeli de bunu göz önüne alıyor.

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Class 10 sınıfında U3 (UHS Speed Class 3) ve V30 (Video Speed Class 30) standartlarını barındıran hafıza kartları 40MB/s yazma hızlarına ve 100MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Kartlar firmanın kendi NAND bellek teknolojilerini kullanıyor.

Suya, x ışınlarına, manyetik alanlara ve darbelere dayanıklı olan kartların kapasiteye göre yetenekleri de değişiyor. 32GB ve 64GB kartlar microSDHC standardını kullanıyor ayrıca U3 (UHS Speed Class 3) sınıfında. 128GB ve 256GB kartlar ise microSDXC standardını kullanıyor ve V30 (Video Speed Class 30) sınıfında. 10.99$ ile başlayan fiyatları 54.99$ seviyesine kadar çıkıyor.



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