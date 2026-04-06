Galaxy S27 Pro geliyor: S Pen'siz Ultra deneyimi sunacak

Tam Boyutta Gör Geçen yıl, Galaxy S26 serisinin üç modelden oluşacağı söylentileri vardı: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra. Ancak sonraki raporlar, Samsung'un Galaxy S25 Edge'in düşük satışları nedeniyle Galaxy S26 Edge'i iptal ettiği öne sürüldü. Şirket, geleneksel modellerine sadık kaldı: temel, Plus ve Ultra. Şimdi ise, Galaxy S27 serisi için Pro modeli söylentileri yeniden ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy S27 serisi için dört model hazırladığı iddia ediliyor: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra. Pro modelinin, bu yılın başlarında Galaxy S26 Ultra ile tanıtılan Gizlilik Ekranı teknolojisine sahip olması bekleniyor. Galaxy S27 Pro'da S Pen olmayacak, bu kalem Galaxy S27 Ultra'ya özel kalacak.

Bu hamle, Samsung'un ürün gamını Apple'ın genellikle temel, Plus/Mini/Air, Pro ve Pro Max’i içeren dört modelli iPhone stratejisine daha yakın hale getirebileceğini gösteriyor. Galaxy S27 Pro, Ultra modelinden daha küçük bir ekrana sahip olabilir ancak S Pen kalemle gelmeyecek. S Pen için ayrılan alan, geliştirilmiş kamera donanımı ya da daha büyük batarya için kullanılabilir.

Galaxy S27 Pro, Ultra modelin kamera performansını ve batarya kapasitesini daha küçük tasarımda isteyen ve S Pen’e ihtiyaç duymayan kullanıcılara hitap edecek.

Samsung S27 Pro geliyor: S Pen'siz Ultra deneyimi sunacak

