Galaxy S27 Pro geliyor: S Pen'siz Ultra deneyimi sunacak

Samsung, Galaxy S27 serisi için dört model hazırladığı iddia ediliyor: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra. Pro modelinin, bu yılın başlarında Galaxy S26 Ultra ile tanıtılan Gizlilik Ekranı teknolojisine sahip olması bekleniyor. Galaxy S27 Pro'da S Pen olmayacak, bu kalem Galaxy S27 Ultra'ya özel kalacak.
Bu hamle, Samsung'un ürün gamını Apple'ın genellikle temel, Plus/Mini/Air, Pro ve Pro Max’i içeren dört modelli iPhone stratejisine daha yakın hale getirebileceğini gösteriyor. Galaxy S27 Pro, Ultra modelinden daha küçük bir ekrana sahip olabilir ancak S Pen kalemle gelmeyecek. S Pen için ayrılan alan, geliştirilmiş kamera donanımı ya da daha büyük batarya için kullanılabilir.
Galaxy S27 Pro, Ultra modelin kamera performansını ve batarya kapasitesini daha küçük tasarımda isteyen ve S Pen'e ihtiyaç duymayan kullanıcılara hitap edecek.
