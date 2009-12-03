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Samsung S3650 Corby'e WI-FI özelliği ekleniyor; S3650W

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
525b
1
40
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarında Nokia'nın ardından gelerek ikincilik koltuğunda oturmaya devam eden Samsung, dünya çapında 3 milyonun üzerinde satış seviyesine ulaşarak başarı elde eden S3650 Corby'yi elden geçirmeye hazırlanıyor. S3650'nin ülkemizde satışına devam edildiğini hatırlatalım.

30 kasım tarihinde www.wifi.org adresinden WI-FI sertifikası aldığı ortaya çıkan (sertifikayı görmek için tıklayın) model S3650W kod adıyla yakında karşımıza çıkabilir. Samsung daha önce benzer stratejiyi S5233 Star'da uygulamış; S5233W Star, WI-FI eklentisiyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkmıştı. S3650W Corby'nin teknik özelliklerinde WI-FI dışında herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği şu an için bilinmemekte. Tahminimizce Star'da olduğu gibi diğer özelliklere sadık kalınabilir.

Piyasadaki S3650 Corby'nin özelliklerini göz önünde bulundurursak dört band GSM şebekesi desteği, EDGE bağlantısı, 2.8 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart girişi (8 GB'a kadar yükseltilebilir), Bluetooth v2.1 bağlantısı, A2DP profili desteği, 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo, 960 mAh lityum iyon batarya ve Facebook - Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon dikkat çekiyor.

Samsung S3650W Corby'nin ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi şu an için belli değil.

 


http://www.samsunghub.com/2009/12/03/samsung-corby-s3650-to-get-wi-fi/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ben bu telefondan alıcam şimdi bu telefonda wifi varmı
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben wifi almak istiyorum telefonun şimdiki fiyatı nedir ??..
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DH Misafiri 7 yıl
Bende bir samsung kullanıcısıyım ve samsung markasına bayılıyorum,gerçekten olağanüstü telefonlar çıkartıyorlar devamını bekliyoruz :d
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar Samsung s3650 Corby bumu dha ii yosa Samsung s5600 Preston mu dha iiyii Ltfen cevap
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DH Misafiri 8 yıl
ben de yeni aldım ama telefon şarj da iken takılıyor.değiştireceğim nokia alacağım.nokiadan şaşmayınız arkadaşlar.....
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DH Misafiri 8 yıl
yaa ben yarın almnayı düşünüyrm tlefonu 660 dedi bna 15 ay tksitle 35 -35 ödicem çok pahalı beee .s.s
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar tlfna güvenlik kilidi koyamıyorum yardım edin şifreyi nası kırdınız :(
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DH Misafiri 8 yıl
ya bnce samsung wifi güzel bn beğendim inş. ocakta alıcam... tüm özellikleride çok hoşuma gitti..
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DH Misafiri 8 yıl
yyyaa arkadaşlar bi yardım edin çok kararsızım telin tipi harika tam benlik bu telden kuzenimde var o memnun ama bide size sorayım kamerası iyimi acaba bi yardım edin
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DH Misafiri 8 yıl
bende wifi alcktm ama yorumları okuyunca kararsız kaldım alsammı almasammı :)
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