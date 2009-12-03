Samsung S3650 Corby'e WI-FI özelliği ekleniyor; S3650W

Cep telefonu pazarında Nokia'nın ardından gelerek ikincilik koltuğunda oturmaya devam eden Samsung, dünya çapında 3 milyonun üzerinde satış seviyesine ulaşarak başarı elde eden S3650 Corby'yi elden geçirmeye hazırlanıyor. S3650'nin ülkemizde satışına devam edildiğini hatırlatalım.

30 kasım tarihinde www.wifi.org adresinden WI-FI sertifikası aldığı ortaya çıkan (sertifikayı görmek için tıklayın) model S3650W kod adıyla yakında karşımıza çıkabilir. Samsung daha önce benzer stratejiyi S5233 Star'da uygulamış; S5233W Star, WI-FI eklentisiyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkmıştı. S3650W Corby'nin teknik özelliklerinde WI-FI dışında herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği şu an için bilinmemekte. Tahminimizce Star'da olduğu gibi diğer özelliklere sadık kalınabilir.

Piyasadaki S3650 Corby'nin özelliklerini göz önünde bulundurursak dört band GSM şebekesi desteği, EDGE bağlantısı, 2.8 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart girişi (8 GB'a kadar yükseltilebilir), Bluetooth v2.1 bağlantısı, A2DP profili desteği, 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo, 960 mAh lityum iyon batarya ve Facebook - Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon dikkat çekiyor.

Samsung S3650W Corby'nin ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi şu an için belli değil.