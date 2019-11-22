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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması

    Samsung SDI ve BMW, elektrikli araç konusundaki işbirliklerini yeni bir anlaşmayla güçlendirdiler. İki şirket arasında 3.2 milyar dolar tutarında bir batarya tedarik sözleşmesi imzalandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması
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    Samsung SDI ve BMW, yaklaşık 3.2 milyar dolar tutarında bir batarya tedarik sözleşmesi imzaladı. Aynı zamanda taraflar elektrikli araç üretiminde işbirliğini sürdürme konusunda da anlaşmaya vardılar. Sözleşme şartlarına göre Samsung SDI, 2021'den 2031 yılına kadar 10 yıl süreyle BMW'nin elektrikli araçları için beşinci nesil batarya paketleri tedarik edecek.

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    Samsung SDI’a göre beşinci nesil bataryalar, tek şarjla yapılabilecek kilometre ve şarj hızı da dahil olmak üzere BMW marka elektrikli araçların temel özelliklerini geliştirecek. İki şirket 2009'un Ağustos ayından bu yana elektrikli araçların geliştirilmesi konusunda işbirliği yapıyorlar.

    Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması
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    Samsung ve BMW ilişkisi sağlam

    Bu işbirliğinin meyvelerinden biri, BMW i3 adlı elektrikli arçalarda kullanılan en geniş kapasiteli Samsung SDI bataryaları oldu. Taraflar 2014 yılında batarya tedarikinin artırılması, yeni nesil materyallerin ortak geliştirmesi ve küresel projelerin uygulanması üzerine yeni bir anlaşma imzalamışlardı. Samsung SDI bu alanda dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor.



    https://regnum.ru/news/2784724.html Yorum Yaz
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