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    Samsung Smart Monitor M8 yenilendi

    Samsung'un hem monitör hem de akıllı TV olarak kullanılabilen ürünü Smart Monitor M8 yenilendi. CES 2023'te tanıtılan akıllı monitör, birçok yenilik sunuyor.    
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    samsung smart monitor m8 ces 2023 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Smart TV olarak da kullanılabilen harici monitör olan Smart Monitor M8’i yeniledi. 32 inç ve 27 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneğiyle gelen yeni Samsung Smart Monitor M8, fare desteği, yeni stand, daha yüksek çözünürlüklü web kamerası gibi bir dizi yenilikle geliyor.

    M80C model numarasını taşıyan yeni Smart Monitor M8, şık ve ince tasarıma sahip ve 4K çözünürlüğü destekleyen iki farklı ekran boyutuyla geliyor. Gün ışığı mavisi, bahar yeşili, gün batımı pembesi, sıcak beyaz renk seçenekleri olan monitör, dikey olarak kullanılabiliyor ve eğim destekli yüksekliği ayarlanabilen stand, kullanıcıya en iyi açıyı sunuyor. Yerden tasarruf etmek, dağınıklığı ortadan kaldırmak için VESA montaj uyumluluğu standartlarını da karşılıyor.

    Smart Monitor M8, akıllı ev cihazlarını bağlamanızı, kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlayan dahili SmartThings Hub ile geliyor. SmartThings ve Smart Hub dahil monitörün öne çıkan uygulamalarının çoğu uzaktan kumanda olmadan da; mouse ile kontrol edilebiliyor. Smart Hub aracılığıyla Amazon Prime, Netflix, YouTube ve diğer akış hizmetlerine erişilebiliyor. Yeni İçeriklerim özelliği, bir bakışta faydalı bilgiler sağlıyor. Monitör, bekleme modundayken ve düşük güç Bluetooth üzerinden kayıtlı bir telefon algıladığında kullanıcının kişsel fotoğraflarını, programını ve daha fazlasını ekranda gösteriyor. Telefon kapsama alanı dışa çıktığında monitör tekrar kendini bekleme moduna alıyor.

    2K çözünürlüğünde, Google Meet gibi video konferans uygulamalarıyla çalışan ince küçük web kamerayla gelen Smart Monitor M8, kişisel verileri şifreleyen ve saklanan dosyaları cihazın ana işletim sisteminden izole tutan güvenlik özelliği Samsung Knox Vault ile geliyor.

    Samsung, monitörün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

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    abstergo78GHOST 9 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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