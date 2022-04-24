Samsung, Galaxy Watch 5 ile Classic modele veda edecek

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Akıllı saat pazarında Apple Watch’a başarılı bir alternatif sunan Samsung, her sene iki farklı cihaz sunarak farklı kitlelere hitap ediyor. Daha önce Galaxy Watch ve Galaxy Watch Active modelleri ile bilinen Samsung, Wear OS’a geçiş yapması ile Galaxy Watch ve Galaxy Watch Classic modellerine geçiş yapmıştı. Galaxy Watch Classic ile daha premium ve şık bir deneyim sunan Samsung, bu sene Classic modeline veda edecek.

Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch 4 Classic ile Samsung, dönebilen çerçeve ve premium tasarımı ile daha farklı bir kitleye hitap etti. Daha kaliteli malzemelerden üretilen bu cihazlar, sportif olan diğer Galaxy Watch cihazlarından ayrıldı. Ancak Sammobile’dan gelen bilgilere göre Samsung, bu sene Classic modeli terk edecek. Görünüşe göre Galaxy Watch 5 serisi yine iki modelden oluşacak ancak biri Galaxy Watch 5 diğer ise Galaxy Watch 5 Pro olacak. Geçtiğimiz hafta devasa bataryası ile ilgili haberi çıkan Galaxy Watch 5 Pro hakında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Samsung, Galaxy Watch 5 Pro üzerinde çalışıyor 2 hf. önce eklendi

Samsung hayranlarının oldukça sevdiği dönebilen çerçeve Galaxy Watch 5 Pro’da bulunacak mı bilinmiyor ancak cihaz büyük ihtimalle daha yüksek fiyat ve daha premium özellikler ile gelecek. Galaxy Watch 5 serisinin, yeni One UI Watch sürümü ile beraber Galaxy Z Fold ve Flip’in tanıtılacağı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

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