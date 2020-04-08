Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak

AMOLED ve QLED panel üretimine odaklanmak isteyen Samsung, bu yılın sonuna kadar LCD üretimini sonlandırmayı planlıyor. Ancak şirket ürünlerinde LCD panel kullanmaya devam edecek.İlginizi Çekebilir Teknoloji şirketleri 2019 yılında 8K TV üretimini arttıracak
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Digitimes'ın haberine göre Samsung, Sharp'tan LCD panel satın alacak. Aynı zamanda Sharp, Güney Koreli şirketin tek LCD panel tedarikçisi olacak. Tabi bu noktada televizyon panellerinden bahsedildiğini belirtelim.
2017'de mahkemelik olmuşlardı
Samsung'un TV'lerinde kullanmak üzere Japon şirketten büyük boyutlu LCD paneller satın alacağı belirtiliyor. Sharp'ın daha önce de Samsung'a LCD panel tedarik ettiğini hatırlatalım.
Ancak 2017 yılında iki şirket arasında anlaşmazlık çıktı. Sharp panel tedarikini durdurma kararı alınca Samsung da tazminat talebiyle uluslararası tahkim mahkemesine başvurdu.
https://www.digitimes.com/news/a20200408PD203.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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