Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak

    Samsung yıl sonuna kadar LCD üretimini sonlandırmayı planlıyor. Güney Koreli şirket televizyonlarında kullanacağı LCD panelleri Sharp'tan tedarik edecek.
    12 sa.
    1,2b
    7
    7
    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    AMOLED ve QLED panel üretimine odaklanmak isteyen Samsung, bu yılın sonuna kadar LCD üretimini sonlandırmayı planlıyor. Ancak şirket ürünlerinde LCD panel kullanmaya devam edecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Teknoloji şirketleri 2019 yılında 8K TV üretimini arttıracak

    Ayrıca Bkz. "İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü"

    Digitimes'ın haberine göre Samsung, Sharp'tan LCD panel satın alacak. Aynı zamanda Sharp, Güney Koreli şirketin tek LCD panel tedarikçisi olacak. Tabi bu noktada televizyon panellerinden bahsedildiğini belirtelim.

    Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    2017'de mahkemelik olmuşlardı

    Samsung'un TV'lerinde kullanmak üzere Japon şirketten büyük boyutlu LCD paneller satın alacağı belirtiliyor. Sharp'ın daha önce de Samsung'a LCD panel tedarik ettiğini hatırlatalım.

    Ancak 2017 yılında iki şirket arasında anlaşmazlık çıktı. Sharp panel tedarikini durdurma kararı alınca Samsung da tazminat talebiyle uluslararası tahkim mahkemesine başvurdu.



    https://www.digitimes.com/news/a20200408PD203.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    akındogan 7 sa. yeni yorumcu
    QLED'in LCD olduğunu ne zaman öğreneceksiniz acaba yıl olmuş 2020 QLED bir ekran değil VA LCD panele uygulanan kuantum noktalarıdır panel yine LCD'dir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mehmetg (Mehmet Gören) 8 sa.
    QLED ile LCD arasındaki fark nedir, bilen varsa paylaşırsa sevinirim. (OLED değil, QLED)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    nick bırakmamışsınız lan 8 sa. mehmetg
    hocam google diye bi site var acayip bilgi paylaşmış adamlar her şey yazıyo :)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 9 sa.
    Sony'nin LG'den alıp optimize ettiği panelin renk kalitesini LG kendisi yakalayamıyor; Samsung Sharp'tan panel alıp Sony'nin renk kalitesini yakalayacak he hayal aleminde mi yaşıyorsunuz? Bırakın Samsung kontrast basıp 10 sene garanti versin :D
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    frudi (ferdi istanbul) 10 sa.
    Samsung sharptan lcd panel alıp renkleride düzene sokarsa eski sony renk kalitesini yakalarsa o zaman samsung benim için olmuş olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PRODJ 11 sa.
    Mantıklı karar. LCD üretiminde öncü şirket Sharp.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti 4 sa. Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor 5 sa. SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu 5 sa. Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı 6 sa. ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu 6 sa. Crucial NVME SSD ailesini P2 ile genişletti 6 sa. Aktif Gürültü Engellemesi iyi "Energy Sistem Travel 7'yi denedik" 6 sa. Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117 7 sa. Willow Cove çekirdekli Core i7-1185G7’nin ilk testi beklentilerin gerisinde 7 sa. 2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı 7 sa. Zoom hakkında ilk dava geldi 8 sa. Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da! 8 sa. Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı 9 sa. Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı 9 sa. AMD Ryzen 9 4900U geliyor 10 sa. WhatsApp Android daha gelişmiş arama ve daha güvenli yedekleme sunacak 10 sa. Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı 10 sa. Pandemi İzolasyon Takip Projesi başlıyor! Peki nasıl uygulanacak? 11 sa. Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 11 sa. Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak Sonraki Dell XPS 15 ve 17’nin fotoğrafları sızdırıldı 13 sa. Uzaktan eğitim platformları hakkında KVKK'dan açıklama 13 sa. KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı 14 sa. EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar 14 sa. Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor 15 sa. Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı 15 sa. Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı 16 sa. Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned 16 sa. HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı 1 gün PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı 1 gün LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu 1 gün Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor 1 gün Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi 1 gün Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı 1 gün Fiyatı iyice düşürmek iyi bir şey mi? "TP-Link Deco E4 incelemesi" 1 gün iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü 1 gün İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü 1 gün Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek 1 gün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109 1 gün Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim