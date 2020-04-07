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    İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü

    Windows 10'daki Başlat menüsü yakında yeni bir görünüme kavuşacak. Microsoft, yeni Başlat menüsünün tasarımını gözler öne seren bir video yayınladı.
    1 gün
    16,1b
    32
    36
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü
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    Microsoft, önümüzdeki dönemlerde Windows 10 işletim sisteminde hayata geçirilecek değişiklikleri gösteren bir video paylaştı. Yayınlanan görüntüler yeni Başlat menüsü ve diğer kullanıcı arayüzü öğelerine yakından bakmamızı sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Windows 10 güncellemesi işlemci yükünü azaltacak"

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    Yeni Başlat menüsünün öncekinden daha şık ve sade göründüğünü söyleyebiliriz. Hava Durumu, Posta ve Fotoğraflar gibi canlı karolar hala varlığını sürdürüyor. Ayrıca yenilenen uygulama simgelerinin de menüdeki yerini aldığını görüyoruz.

    Yeni Başlat menüsü ne zaman kullanıma sunulacak?

    Windows 10'daki Başlat menüsü hem Akıcı Tasarım (Fluent Design) hem de yuvarlatılmış köşelerle artık daha modern bir görünüm sunacak. Yenilenen bu masaüstü deneyiminin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hala bilinmiyor.

    Microsoft bu konuda hiçbir şey açıklamadı ancak söz konusu arayüz değişikliklerinin yıl sonuna doğru işletim sisteminin önizleme sürümüne aktarılması bekleniyor. Son kullanıcılara yansıması için muhtemelen 2021'in ilk güncellemesine kadar beklememiz gerekecek.



    https://twitter.com/MicrosoftDesign/status/1247266574542745611 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 13 sa. itachi237
    vallahi sizlerden gına geldi.
    Yanıtla +3
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 1 gün
    bir bok değişmiyorlar bir de utanmadan alın yeni tasarım falan diyorlar. Ayıp ya gerçekten. Microsoft gittikçe gözümden düşüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 1 gün Skywaterr
    ayni gerizekali tasarimi makyajlayip tekrar vermisler.
    arkadas niye kullanici tepkilerini gozardi ediyor bu adamlar anlamadim.
    millet o igrenc menunun icinde aradigi seyi bulamiyor.
    hala classic shell kullaniyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 gün
    Yine windows kötüleme konusu, millet bayılıyor bindiği atı ...
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakdc 2 sa.
    İnsan filmden sıkılır, muzikten sıkılır da isletim sisteminden sıkılmak ne oluyor ya. Kimiside telefondan sıkıldım dıyor. anlam veremıyorum. bunlarla isini yaparsın kullnırsın gecersin uzerine dusunmeye gerek yok. Hergun Borek yemekten sıkılırsında yufkayı acarken kullandıgın oklavadan sıkılırmısın.
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    foreveriphone (erkan çelik) 5 sa.
    İsterse pangolin fotoğrafı koysun tüm dünya ss kullanacağı için eleştiri boş muhabbet, eyvallah abi deyip geçsin herkes.Çünkü eleştiren hiç kimse le dağıtım kuracak ne Mac alacak
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    Virtual Reality 6 sa.
    Beyinsiz, geri zekalı Microsoft. Sırf bu karmaşık menü yüzünden Windows 10'a geçmiyorum.
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    Elefue (Hakan Kömürcü) 12 sa.
    Ne oldu şimdi...???

    Microsoft Windows

    1.Başlat Menüsü(Windows Tuşu) hem de dokunmatik Modern Arayüz (Alt+Windows) birlikte çalışmalı

    2. Denetim Masasındaki Program Ekle Kaldır yok edilmeli yerine Windows Market Mağazası

    Tamam başlat menüsünü kaldırmak bir hataydı insanlar başta Windows8 hiç alışamadı ama WİNDOWS8 çok fazla yenilik ve değişimlerle geldi ve Microsoft bunun içinden güzel olanları kullanamadı.

    Mesala ben Windows 8 zamanında Market uygulamasını Aspalt felan hep kullanıyordum. Windows 10 da 1 kere bile açmadım.

    Artık kimse program inidirip Next Next kurmak istemiyor. Windows bütün programları Jawa Autcad Office aklına ne geliyorsa Mağazadan kurdurulmasını zorunlu hale getirmesi gerekiyor.
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    lterlemez 11 sa. Elefue
    Kimse Next->Next diye kurmak istemiyor mu? Asıl şimdi kurmak istiyor. Programlarda kimin neyi itelediği belli değil artık; ayrıca ssd kullananlar, belli başlı programlar için ssd/hdd ayrımına gidiyor. Ayrıca, Studio tipinde dağıtılan yazılımlarda nasıl olacak? Office'i aldım diyelim, Access kurmayacağım, nasıl olacak?

    Program Ekle/Kaldır kadar kullanışlı bir şey yok şu anda. Parçalı kurulumlar da çok faydalı bir kontrolcü.

    Eski başlat düzenine geri dönmeliler. Başlat menüsünü hayvanlar gibi büyütmekle kalmadıkları gibi bir de kısa yol bazında alfabetik sıralama yapmışlar, arayıp da bulasın diye.
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    azizfikri 14 sa.
    Bir başlat menüsünü iptal ettiler, millet zıvanadan çıktı. Şimdi bakıyorum köklü değişikliklerden bahsedenler var. :)
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    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    bir öncekinin siyah hali işte pek bir fark yok
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 16 sa.
    Bence mevcut hali dahi gayet çalışan ve derli toplu bir sistem. Özellikle dokunmatik ekran kullananlar için daha da kullanışlı ve bunu masaüstü, laptop sistemlerde hayata geçiren tek işletim sistemi Windows.

    Adamlar mevcut olanı daha yenilikçi görsellerve ikonlarla bazı ek özellikler getirerek güncellemiş ve daha yenilikçi bir arayüz tasarlamışlar. Zaten ne tür bir radikal değişiklik bekliyorsunuz. sağdan soldan yanar döner alevli ikonlar mı yükselsin? Sırf kelam etmiş olmak için sürü psikolojisiyle yazan kitleyi gerçekten anlayamıyorum.
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    DH Misafiri 16 sa.
    saçma sapan işlerle uğraşıyorlar ya şunlara bak!!
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    DH Misafiri 16 sa.
    Makyaj yapıp iteliyolar. mac kullanın arkadaşım windows çok hata veriyor.
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    .: mds :. (mds mds) 16 sa.
    Kaldırın şu baloncukları hemşerim.
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