İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü

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Microsoft, önümüzdeki dönemlerde Windows 10 işletim sisteminde hayata geçirilecek değişiklikleri gösteren bir video paylaştı. Yayınlanan görüntüler yeni Başlat menüsü ve diğer kullanıcı arayüzü öğelerine yakından bakmamızı sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Windows 10 güncellemesi işlemci yükünü azaltacak"

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Windows 10'a yeni Başlat menüsü geliyor

Yeni Başlat menüsünün öncekinden daha şık ve sade göründüğünü söyleyebiliriz. Hava Durumu, Posta ve Fotoğraflar gibi canlı karolar hala varlığını sürdürüyor. Ayrıca yenilenen uygulama simgelerinin de menüdeki yerini aldığını görüyoruz.

Yeni Başlat menüsü ne zaman kullanıma sunulacak?

Windows 10'daki Başlat menüsü hem Akıcı Tasarım (Fluent Design) hem de yuvarlatılmış köşelerle artık daha modern bir görünüm sunacak. Yenilenen bu masaüstü deneyiminin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hala bilinmiyor.

Microsoft bu konuda hiçbir şey açıklamadı ancak söz konusu arayüz değişikliklerinin yıl sonuna doğru işletim sisteminin önizleme sürümüne aktarılması bekleniyor. Son kullanıcılara yansıması için muhtemelen 2021'in ilk güncellemesine kadar beklememiz gerekecek.

https://twitter.com/MicrosoftDesign/status/1247266574542745611

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