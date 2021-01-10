Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı

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Samsung'un geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa pazarlarına sürdüğü Galaxy A42 5G akıllı telefonunu şirketin en uygun 5G özellikli telefonu oldu. Samsung, 5G özellikli cihazlarının sayısını artırmak için yeni bir telefonu pazara sürmeyi planlıyor. Son raporlara göre yaklaşmakta olan Galaxy A32 5G'nin şirketin yeni en uygun 5G telefonu olacağı yönünde. Çevrimiçi olarak sızdırılan basın görselleri, Samsung Galaxy A32 5G'nin tasarım özelliklerini gösteriyor.

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Samsung Galaxy A32 5G neler sunacak?

Telefonun sızan basın görsellerine bakıldığında önde damla çentik bir ekrana sahip olacağı görülüyor. Tasarım olarak en dikkat çeken kısım ise arka kamera kurulumunda yer alıyor. Samsung Galaxy A32 5G'de bir 'kamera adası' yer almazken kameralar arka panele tek tek yerleştirilmiş. Telefon, en az 4 farklı renkte gelecek.

Galaxy A32 5G'nin sol tarafında SIM kart yuvası, sağ tarafında ise parmak izi tarayıcısının entegre edildiği güç tuşu ve ses ayar düğmesi yer alıyor. Daha önce sızdırılan görüntüler ise Galaxy A32 5G'nin alt kısmında 3.5 mm girişi ve USB-C bağlantı noktasının bulunduğunu gösteriyordu.

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Daha önce sızdırılan bilgilerde telefonun 6.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Dörtlü kamera kurulumda birincil kameranın 48MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Diğer üç sensörün ayrıntılı özellikleri bilinmezken ultra geniş, derinlik ve makro birimler olduğu söyleniyor.

Samsung Galaxy A32 5G, Geekbench'te Android 11, Dimensity 720 yonga seti ve 4GB RAM ile görüldü. Telefon, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a32_5g_colors_press_renders-news-47117.php

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