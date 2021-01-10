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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı

    Gelecek günlerde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A32 5G'nin basın görselleri sızdırıldı. Yaklaşmakta olan cihaz, şirketin en uygun 5G akıllı telefonu olacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı
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    Samsung'un geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa pazarlarına sürdüğü Galaxy A42 5G akıllı telefonunu şirketin en uygun 5G özellikli telefonu oldu. Samsung, 5G özellikli cihazlarının sayısını artırmak için yeni bir telefonu pazara sürmeyi planlıyor. Son raporlara göre yaklaşmakta olan Galaxy A32 5G'nin şirketin yeni en uygun 5G telefonu olacağı yönünde. Çevrimiçi olarak sızdırılan basın görselleri, Samsung Galaxy A32 5G'nin tasarım özelliklerini gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor"

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    Samsung Galaxy A32 5G neler sunacak?

    Telefonun sızan basın görsellerine bakıldığında önde damla çentik bir ekrana sahip olacağı görülüyor. Tasarım olarak en dikkat çeken kısım ise arka kamera kurulumunda yer alıyor. Samsung Galaxy A32 5G'de bir 'kamera adası' yer almazken kameralar arka panele tek tek yerleştirilmiş. Telefon, en az 4 farklı renkte gelecek.

    Galaxy A32 5G'nin sol tarafında SIM kart yuvası, sağ tarafında ise parmak izi tarayıcısının entegre edildiği güç tuşu ve ses ayar düğmesi yer alıyor. Daha önce sızdırılan görüntüler ise Galaxy A32 5G'nin alt kısmında 3.5 mm girişi ve USB-C bağlantı noktasının bulunduğunu gösteriyordu.

    Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce sızdırılan bilgilerde telefonun 6.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Dörtlü kamera kurulumda birincil kameranın 48MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Diğer üç sensörün ayrıntılı özellikleri bilinmezken ultra geniş, derinlik ve makro birimler olduğu söyleniyor.

    Samsung Galaxy A32 5G,  Geekbench'te Android 11, Dimensity 720  yonga seti ve 4GB RAM ile görüldü. Telefon, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a32_5g_colors_press_renders-news-47117.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    eylül kabus 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    5G olması nasıl bir avantaj sağlayacak? (Günlük kullanımda)
    Uygulamalarda nasıl bir avantaj sağlayacak?
    1 Yanıt Yanıtla
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    intel7mix (İbrahim Ak) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) eylül kabus
    Sadece 5G olacak onuda 2 sene sonra düzgün şekilde kullanmaya başlayacaksın.
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    The Killing Road (&#39;y ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    A32yi 5gli yapiyorsaniz niye en ucuz 5g telefonu diye sacmasapan bir a42 yapip güzelim kompakt a4x serisini bozdunuz
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    BekirHan (Bekir Han) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) The Killing Road
    Kompakt derken? A42 6.6 inç değil miydi?
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