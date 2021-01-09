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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor

    Huawei'nin yakın zamanda tanıtmasını beklediğimiz yeni serisinden Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı. Telefon, dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.
    23 sa.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    6

    Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor
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    Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni P50 serisine dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Serideki telefonlardan Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri telefonun tasarım detaylarını ortaya çıkarıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Huawei P50 serisinde 3 farklı modelin yer alması bekleniyor.

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    Şelale ekran tasarımlı olacak

    Konsept görsellerine göre Huawei P50 Pro, sol ve sağ taraflarda geniş kavisli kenarlara sahip şelale tasımlı bir ekrana ve ekranın üst orta kısmında bir ön kameraya sahip olacak.

    Telefonun alt kısmında bir hoparlör ve USB Type-C bağlantı noktası yer alacak. Bununla birlikte, görseller cihazın sağ tarafında ses tuşu ve kırmızı bir güç tuşu gösteriyor.Telefonun arka kamera kurulumunda dört kamera ve LED flaş bulunacak.

    Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor
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    Son olarak ortaya çıkan raporlara göre Huawei P50 Pro 6,6 inç büyüklüğünde ekranla donatılacak. Ayrıca ekranların Samsung Display ve LG Display'den tedarik edileceği belirtiliyor. Yeni serinin Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/08/new-photos-of-the-huawei-p50-pro-with-a-waterfall-screen/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Bloodin 23 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu hem kullanışsız, hem dayanıksız olan kavisli ekran inadını illa bırakacaklar bir gün...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düz p50 yi merakla bekliyorum
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    yunus3441 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    La bi P30 PRo alamadım 50 si çıkıcak :S
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    sendemail (umit erdem) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şahsi yorumumdur ,tecrübemdir ,

    Android tarafında taş gibi cihaz yapıyorlar , Huawei'ye geçtim ne sıkıntı ne şikayet mis gibi ,tertemiz .
    Deli deli başka telefonlara bakınmaktan kurtuldum , kafa pırıl pırıl .
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    Umutcan 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kavis çok problem değil bence, çıktığı tarihten beri s6 edge plus kullanıyorum yıllardır o kadar düştü üzerinde koruyucu jelatin bile olmadan ne çizildi ne çatladı.
    Çentiksiz ekrana alışmış biri olarak benim için rahatsız edici tek problem tam ekran görünümünde kocaman ölü piksel gibi duran çentik.
    Ekran altına gömülü ön kamera teknolojisi gelene kadar cihazı yenilemeyi düşünmüyorum.
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    haydarali34 (Ali Haydar) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei kendi işletim sistemini uygulamaya sokarsa ABD nin güdümünden kurtulabilir.
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    Gbness (İsmail Söylev) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski tasarımlarından çokta uzaklaşmamiş yinede güzel bir tasarım içi baya dolu geliceginden eminim
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    ewaer1884 (ismail kaçar) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kavis olmasa güzel cihaz olmuş
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    cabriyo (Emin Tuncer) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    huawei özelliklerine göre pahalı oluyor artık. eskisi gibi cazip değil.
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    Windows10 19 sa. ( Mesaj Silindi ) cabriyo
    huawei hiçbir zaman ucuz olmadı, ucuz modelleri de oldu sadece. ancak özellikleri de düşüktü o modellerin.
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    AribyAriana 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arka kamera sayılarında yarış vardı. Bu bakımdan şirketler duraklama dönemine girdiler, galiba.
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    note 20?
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    3048 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    huawei, huawei p50 serisi ve
    2 etiket daha huawei P50 Pro Mobil Teknolojiler
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