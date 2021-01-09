Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor

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Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni P50 serisine dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Serideki telefonlardan Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri telefonun tasarım detaylarını ortaya çıkarıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Huawei P50 serisinde 3 farklı modelin yer alması bekleniyor.

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Şelale ekran tasarımlı olacak

Konsept görsellerine göre Huawei P50 Pro, sol ve sağ taraflarda geniş kavisli kenarlara sahip şelale tasımlı bir ekrana ve ekranın üst orta kısmında bir ön kameraya sahip olacak.

Telefonun alt kısmında bir hoparlör ve USB Type-C bağlantı noktası yer alacak. Bununla birlikte, görseller cihazın sağ tarafında ses tuşu ve kırmızı bir güç tuşu gösteriyor.Telefonun arka kamera kurulumunda dört kamera ve LED flaş bulunacak.

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Son olarak ortaya çıkan raporlara göre Huawei P50 Pro 6,6 inç büyüklüğünde ekranla donatılacak. Ayrıca ekranların Samsung Display ve LG Display'den tedarik edileceği belirtiliyor. Yeni serinin Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/08/new-photos-of-the-huawei-p50-pro-with-a-waterfall-screen/

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