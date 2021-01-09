Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni P50 serisine dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Serideki telefonlardan Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri telefonun tasarım detaylarını ortaya çıkarıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Huawei P50 serisinde 3 farklı modelin yer alması bekleniyor.İlginizi Çekebilir Huawei, hayatta kalmasını sağlamak için Honor markasını sattı
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Şelale ekran tasarımlı olacak
Konsept görsellerine göre Huawei P50 Pro, sol ve sağ taraflarda geniş kavisli kenarlara sahip şelale tasımlı bir ekrana ve ekranın üst orta kısmında bir ön kameraya sahip olacak.
Telefonun alt kısmında bir hoparlör ve USB Type-C bağlantı noktası yer alacak. Bununla birlikte, görseller cihazın sağ tarafında ses tuşu ve kırmızı bir güç tuşu gösteriyor.Telefonun arka kamera kurulumunda dört kamera ve LED flaş bulunacak.
Son olarak ortaya çıkan raporlara göre Huawei P50 Pro 6,6 inç büyüklüğünde ekranla donatılacak. Ayrıca ekranların Samsung Display ve LG Display'den tedarik edileceği belirtiliyor. Yeni serinin Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.
https://www.gizchina.com/2021/01/08/new-photos-of-the-huawei-p50-pro-with-a-waterfall-screen/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Android tarafında taş gibi cihaz yapıyorlar , Huawei'ye geçtim ne sıkıntı ne şikayet mis gibi ,tertemiz .
Deli deli başka telefonlara bakınmaktan kurtuldum , kafa pırıl pırıl .
Çentiksiz ekrana alışmış biri olarak benim için rahatsız edici tek problem tam ekran görünümünde kocaman ölü piksel gibi duran çentik.
Ekran altına gömülü ön kamera teknolojisi gelene kadar cihazı yenilemeyi düşünmüyorum.
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